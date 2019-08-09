NBP Exchange Rates

KARACHI, Aug 09 (APP):Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 158.65 158.15
EURO EUR 177.62 177.05
JAPANESE YEN JPY 1.4967 1.4920
BRITISH POUND GBP 192.52 191.94
SWISS FRANC CHF 162.92 162.40
CANADIAN DOLLAR CAD 120.02 119.64
AUSTRALIAN DOLAR AUD 108.00 107.65
SWEDISH KRONA SEK 16.72 16.49
NORWEGIAN KRONE NOK 17.78 17.71
DANISH KRONE DKK 23.80 23.72
NEWZEALAND DOLLAR NZD 102.98 102.64
SINGAPORE DOLLAR SGD 114.82 114.45
HONGKONG DOLLAR HKD 20.41 20.17
KOREAN WON KRW 0.1313 0.1307
CHINESE YUAN CNY 22.75 22.43
MALAYSIAN RINGGIT MYR 37.91 37.75
THAI BAHT THB 05.16 05.14
U.E.A DIRHAM AED 43.20 43.04
SAUDI RIYAL SAR 42.34 42.11
QATAR RIYAL QAR 43.59 43.42
KUWAITI DINAR KWD 522.48 519.12
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 158.2139
GBP 192.4356
EUR 177.4369
JPY 1.4912