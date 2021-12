ISLAMABAD, Dec 31 (APP):Minister for Information and Broadcasting Chaudhry Fawad Hussain on Friday said that after the launch of health card, the government had given a new year gift to the people by reducing the price of Liquefied Petroleum Gas (LPG) by up to Rs6 per kg.

صحت کارڈ کے بعد حکومت نے نئے سال کے تحفے کے طور پر ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں چھ روپے تک فی کلو کمی کر دی ہے اس سے ملک کی 72% آبادی جو پائپ گیس سے محروم ہے اس کو براہ راست فائدہ ہو گا ، آئندہ سال میں توانائ اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں واضع کمی دیکھنے میں آئے گی — Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) December 31, 2021

In a tweet, he said this would directly benefit 72 per cent of the country’s population who were deprived of piped gas.

In 2022, the minister said, a sharp decline in energy and food prices was expected.