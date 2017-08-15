KP PSC announces result of written test for posts of MSOs, ETOs (BS-17)

PESHAWAR, Aug 15 (APP): The Khyber Pakhtunkhwa Public Service Commission
(KPPSC) Tuesday announced result of Written Portion of Provincial Competitive Examination for the posts of Management Service Officers (BS-17) in Establishment Department and Excise and Taxation Officers (BS-17) in Excise and Taxation Department.
A total of 618 candidates have qualified the written portion of the
competitive examination.
Qualified candidates have been asked to visit official website of the
commission ‘www.kppsc.gov.pk’ for the schedule of Psychological Written Tests and Interviews on August 16.
The failed candidates have been asked to approach the Commission within
Twenty (20) days after the announcement of result for rechecking or re-totaling of their failed papers.
The commission will not entertain any request after expiry of the
period.
The qualified candidates included:
1 61 ANNIE GUL ANAM ULLAH
2 111 AYESHA IDREES MUHAMMAD IDREES
3 131 AYSHA NAYAB ANWAR UL HAQUE
4 226 FARYAL BABAR ARSHAD ALI KHAN BABAR
5 253 GHAZALA NOREEN MUHAMMAD ULLAH
6 281 HAJIRA SAMI HAJI SAMIULLAH
7 325 HOOR FATIMA ANWAR UL HAQUE
8 410 KHAULA HAQDAR MUHAMMAD HAQDAR
9 445 LUBNA HALEEM ABDUL HALEEM ZIA
10 481 MARIA GUL TAJ MUHAMMAD
11 569 MYRA EDWIN
12 571 NABEELA NOOR NOOR MUHAMMAD
13 576 NADIA IFTIKHAR HUSSAIN IFTIKHAR HUSSAIN
14 596 NATASHA FAKHR U DIN
15 671 RAANA ZAHEER ZAHEER ULLAH
16 765 SADAF ALI KHAN MUSHTAQ ALI KHAN
17 834 SALMA BEGUM FAZAL MUHAMMAD
18 888 SANOVIA KAKAR SHAD PERVEZ
19 959 SHEEBA GUL SIYAR AHMAD KHAN
20 1074 SYEDA ZAINAB NAQVI SYED ALI NAJUM NAQVI
21 1082 TAMARA KHAN QASIM SHAH
22 1113 UZMA MUKARRAM MIAN MUKARRAM SHAH
23 1152 ZARLAKHTA FARHAT FARHAT ULLAH KHAN
24 1180 AAMIR FIDA AHMAD JAN
25 1189 AAMIR ZEB ALAMZEB
26 1206 ABD ULLAH BEHRAMOND
27 1243 ABDUL HASEEB MOHAMMAD HAROON
28 1249 ABDUL KABIR KHALIL NAZIR AHMAD KHALIL
29 1304 ABDULLAH FAREED GUL
30 1318 ABDULLAH IHSAN IHSAN ULLAH
31 1351 ABID IQBAL KAMIL SHAH
32 1399 ADNAN AFRIDI SHEHRYAR AFRIDI
33 1402 ADNAN AHMAD IRSHAD AHMAD
34 1421 ADNAN KHAN MUHAMMAD YUNAS
35 1423 ADNAN KHAN MUHAMMAD JAN MOMAND
36 1478 AHMAD ALI HAZRAT SHAH
37 1536 AIZAZ AHMED DURRANI ISHTIAQ AHMED DURRANI
38 1584 ALI INAN TAQI UDDIN
39 1587 ALI MAN SHAH ZAHIR SHAH
40 1591 ALI RAZA RAHIM DAD KHAN
41 1615 AMAD KHAN ALLAH DAD KHAN
42 1628 AMIR ALI AHMAD ALI
43 1634 AMIR KHAN NIAHR KHAN
44 1640 AMIR MUSTAFA ABDUL JABBAR
45 1641 AMIR NIZAM DURRANI NIZAM ULLAH
46 1651 AMJAD KHAN SULTAN KHAN
47 1792 ASHFAQ AHMAD SHER MUHAMMAD
48 1840 ATA ULLAH INAYAT ULLAH
49 1845 ATIF HAMID HAMID KHAN
50 1856 ATTA ULLAH SULTAN MUGHAL
51 1881 AYAZ KHAN TAJ MUHAMMAD
52 1894 AZIZ ULLAH FAREED GUL
53 1934 BASHEER KHAN ALI AKBAR
54 1962 BILAL AHMED MISBAH ULLAH
55 1975 BILAL NASIR NASIR ALI
56 2132 FARDOUS JAMAL KHAN FAROOSH URF KAKI
57 2142 FARHAN FARID GHULAM FARID
58 2145 FARHAN KHAN ZAMAN KHAN
59 2149 FARHAN ULLAH AMIR SHER
60 2152 FARHAT ULLAH ZAIWAR KHAN
61 2201 FAWAD AHMAD KHAN MOHABAT KHAN
62 2245 FAZAL WAHID MUHAMMAD KHAN
63 2275 GHAZANFAR ALI ABDUL WAHEED
64 2276 GHUFRAN ULLAH MUHAMMAD AYAZ KHAN
65 2319 HAIDER ALI KHAN MUKHTAIR ALI KHAN
66 2354 HAMID KHAN KHALID KHAN
67 2386 HARIS JAVED JAVED LATIF
68 2428 HASEEB UR REHMAN FAZAL UR REHMAN
69 2431 HASEEN ULLAH SHAH JEHAN
70 2434 HASHIM JAN AKHTAR GUL
71 2452 HASSAN JAN KASHMIR KHAN
72 2506 HUSAIN KHAN KHAN BAHADAR
73 2535 IFTIKHAR AHMAD GHULAM MUHAMMAD
74 2546 IHSAN ULLAH NASIR KHAN
75 2583 IJLAL UMAR UMAR FAROOQ
76 2626 IMRAN KHAN MUHAMMAD IQBAL
77 2627 IMRAN KHAN SAMAND KHAN
78 2648 IMRAN ULLAH KHAN NOOR ULLAH
79 2675 INAYAT ULLAH RAHMAT GUL
80 2680 INTEKHAB ALAM MUHAMMAD ALAM
81 2694 IRFAN ULLAH IZZAT KHAN
82 2696 IRFAN ULLAH NIAMAT ULLAH
83 2764 JALAL KHAN TAJ ALI KHAN
84 2765 JALAL RASOOL MUHAMMAD RASOOL KHAN
85 2768 JALAL UD DIN HUMAYUN KHAN
86 2793 JANBAAZ KHAN ABDUL GHANI
87 2813 JAWAD AHMAD BAHAR GUL
88 2888 KAMAL ARSHAD MUHAMMAD ARSHAD
89 2904 KAMRAN KHAN IMDAD KHAN
90 2923 KASHIF ABDUL RASHID
91 2936 KASHIF ALI SAID HAKEEM SAID
92 2952 KASHIF ULLAH KHAN ATTA ULLAH KHAN
93 3010 KHURSHEED KHAN AKHTAR ALI
KP PSC announces result of written test for posts of MSOs, ETOs (BS-17)
PESHAWAR, Aug 15 (APP): The Khyber Pakhtunkhwa Public Service Commission