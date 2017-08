KP PSC announces result of written test for posts of MSOs, ETOs (BS-17)

PESHAWAR, Aug 15 (APP): The Khyber Pakhtunkhwa Public Service Commission

(KPPSC) Tuesday announced result of Written Portion of Provincial Competitive Examination for the posts of Management Service Officers (BS-17) in Establishment Department and Excise and Taxation Officers (BS-17) in Excise and Taxation Department.

A total of 618 candidates have qualified the written portion of the

competitive examination.

Qualified candidates have been asked to visit official website of the

commission ‘www.kppsc.gov.pk’ for the schedule of Psychological Written Tests and Interviews on August 16.

The failed candidates have been asked to approach the Commission within

Twenty (20) days after the announcement of result for rechecking or re-totaling of their failed papers.

The commission will not entertain any request after expiry of the

period.

The qualified candidates included:

1 61 ANNIE GUL ANAM ULLAH

2 111 AYESHA IDREES MUHAMMAD IDREES

3 131 AYSHA NAYAB ANWAR UL HAQUE

4 226 FARYAL BABAR ARSHAD ALI KHAN BABAR

5 253 GHAZALA NOREEN MUHAMMAD ULLAH

6 281 HAJIRA SAMI HAJI SAMIULLAH

7 325 HOOR FATIMA ANWAR UL HAQUE

8 410 KHAULA HAQDAR MUHAMMAD HAQDAR

9 445 LUBNA HALEEM ABDUL HALEEM ZIA

10 481 MARIA GUL TAJ MUHAMMAD

11 569 MYRA EDWIN

12 571 NABEELA NOOR NOOR MUHAMMAD

13 576 NADIA IFTIKHAR HUSSAIN IFTIKHAR HUSSAIN

14 596 NATASHA FAKHR U DIN

15 671 RAANA ZAHEER ZAHEER ULLAH

16 765 SADAF ALI KHAN MUSHTAQ ALI KHAN

17 834 SALMA BEGUM FAZAL MUHAMMAD

18 888 SANOVIA KAKAR SHAD PERVEZ

19 959 SHEEBA GUL SIYAR AHMAD KHAN

20 1074 SYEDA ZAINAB NAQVI SYED ALI NAJUM NAQVI

21 1082 TAMARA KHAN QASIM SHAH

22 1113 UZMA MUKARRAM MIAN MUKARRAM SHAH

23 1152 ZARLAKHTA FARHAT FARHAT ULLAH KHAN

24 1180 AAMIR FIDA AHMAD JAN

25 1189 AAMIR ZEB ALAMZEB

26 1206 ABD ULLAH BEHRAMOND

27 1243 ABDUL HASEEB MOHAMMAD HAROON

28 1249 ABDUL KABIR KHALIL NAZIR AHMAD KHALIL

29 1304 ABDULLAH FAREED GUL

30 1318 ABDULLAH IHSAN IHSAN ULLAH

31 1351 ABID IQBAL KAMIL SHAH

32 1399 ADNAN AFRIDI SHEHRYAR AFRIDI

33 1402 ADNAN AHMAD IRSHAD AHMAD

34 1421 ADNAN KHAN MUHAMMAD YUNAS

35 1423 ADNAN KHAN MUHAMMAD JAN MOMAND

36 1478 AHMAD ALI HAZRAT SHAH

37 1536 AIZAZ AHMED DURRANI ISHTIAQ AHMED DURRANI

38 1584 ALI INAN TAQI UDDIN

39 1587 ALI MAN SHAH ZAHIR SHAH

40 1591 ALI RAZA RAHIM DAD KHAN

41 1615 AMAD KHAN ALLAH DAD KHAN

42 1628 AMIR ALI AHMAD ALI

43 1634 AMIR KHAN NIAHR KHAN

44 1640 AMIR MUSTAFA ABDUL JABBAR

45 1641 AMIR NIZAM DURRANI NIZAM ULLAH

46 1651 AMJAD KHAN SULTAN KHAN

47 1792 ASHFAQ AHMAD SHER MUHAMMAD

48 1840 ATA ULLAH INAYAT ULLAH

49 1845 ATIF HAMID HAMID KHAN

50 1856 ATTA ULLAH SULTAN MUGHAL

51 1881 AYAZ KHAN TAJ MUHAMMAD

52 1894 AZIZ ULLAH FAREED GUL

53 1934 BASHEER KHAN ALI AKBAR

54 1962 BILAL AHMED MISBAH ULLAH

55 1975 BILAL NASIR NASIR ALI

56 2132 FARDOUS JAMAL KHAN FAROOSH URF KAKI

57 2142 FARHAN FARID GHULAM FARID

58 2145 FARHAN KHAN ZAMAN KHAN

59 2149 FARHAN ULLAH AMIR SHER

60 2152 FARHAT ULLAH ZAIWAR KHAN

61 2201 FAWAD AHMAD KHAN MOHABAT KHAN

62 2245 FAZAL WAHID MUHAMMAD KHAN

63 2275 GHAZANFAR ALI ABDUL WAHEED

64 2276 GHUFRAN ULLAH MUHAMMAD AYAZ KHAN

65 2319 HAIDER ALI KHAN MUKHTAIR ALI KHAN

66 2354 HAMID KHAN KHALID KHAN

67 2386 HARIS JAVED JAVED LATIF

68 2428 HASEEB UR REHMAN FAZAL UR REHMAN

69 2431 HASEEN ULLAH SHAH JEHAN

70 2434 HASHIM JAN AKHTAR GUL

71 2452 HASSAN JAN KASHMIR KHAN

72 2506 HUSAIN KHAN KHAN BAHADAR

73 2535 IFTIKHAR AHMAD GHULAM MUHAMMAD

74 2546 IHSAN ULLAH NASIR KHAN

75 2583 IJLAL UMAR UMAR FAROOQ

76 2626 IMRAN KHAN MUHAMMAD IQBAL

77 2627 IMRAN KHAN SAMAND KHAN

78 2648 IMRAN ULLAH KHAN NOOR ULLAH

79 2675 INAYAT ULLAH RAHMAT GUL

80 2680 INTEKHAB ALAM MUHAMMAD ALAM

81 2694 IRFAN ULLAH IZZAT KHAN

82 2696 IRFAN ULLAH NIAMAT ULLAH

83 2764 JALAL KHAN TAJ ALI KHAN

84 2765 JALAL RASOOL MUHAMMAD RASOOL KHAN

85 2768 JALAL UD DIN HUMAYUN KHAN

86 2793 JANBAAZ KHAN ABDUL GHANI

87 2813 JAWAD AHMAD BAHAR GUL

88 2888 KAMAL ARSHAD MUHAMMAD ARSHAD

89 2904 KAMRAN KHAN IMDAD KHAN

90 2923 KASHIF ABDUL RASHID

91 2936 KASHIF ALI SAID HAKEEM SAID

92 2952 KASHIF ULLAH KHAN ATTA ULLAH KHAN

93 3010 KHURSHEED KHAN AKHTAR ALI