NBP exchange rates

Currency rates

KARACHI, Apr 26 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.

CURRENCY                   SYMBOL         TT Selling      TT Buying
U.S DOLLAR                     USD               278.90           278.40
EURO                               EUR                299.43           298.90
JAPANESE YEN                JPY                  1.7866          1.7834
BRITISH POUND             GBP                 348.36          347.73
SWISS FRANC                 CHF                 305.27          304.72
CANADIAN DOLLAR       CAD                 204.09          203.72
AUSTRALIAN DOLAR      AUD                 181.75          181.42
SWEDISH KRONA            SEK                   25.73            25.68
NORWEGIAN KRONE      NOK                  25.41            25.37
DANISH KRONE               DKK                  40.07            40.00
NEWZEALAND DOLLAR   NZD                 165.99        165.69
SINGAPORE DOLLAR        SGD                 204.82        204.45
HONGKONG DOLLAR       HKD                  35.74          35.67
KOREAN WON                  KRW                0.2022         0.2019
CHINESE YUAN                 CNY                   38.75          38.69
MALAYSIAN RINGGIT        MYR                  58.38          58.27
THAI BAHT                         THB                    7.52            7.51
U.E.A DIRHAM                    AED                  76.42           76.28
SAUDI RIYAL                        SAR                  74.32           74.19
QATAR RIYAL                       QAR                  76.45           76.32
KUWAITI DINAR                  KWD               906.39          904.76

CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 278.3789
GBP 348.2241
EUR 298.5056
JPY 1.7885

SETTLEMENT DATE: 30-04-2024

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