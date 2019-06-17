KARACHI, Jun 17 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Sellinag TT Buying
U.S DOLLAR USD 156.95 156.45
EURO EUR 176.11 175.54
JAPANESE YEN JPY 1.4453 1.4405
BRITISH POUND GBP 197.73 197.06
SWISS FRANC CHF 157.08 156.51
CANADIAN DOLLAR CAD 117.07 116.66
AUSTRALIAN DOLAR AUD 107.99 107.64
SWEDISH KRONA SEK 16.56 16.49
NORWEGIAN KRONE NOK 18.03 17.96
DANISH KRONE DKK 23.58 23.51
NEWZEALAND DOLLAR NZD 102.19 101.77
SINGAPORE DOLLAR SGD 114.57 114.12
HONGKONG DOLLAR HKD 20.05 19.98
KOREAN WON KRW 0.1324 0.1318
CHINESE YUAN CNY 22.67 22.59
MALAYSIAN RINGGIT MYR 37.61 37.45
THAI BAHT THB 05.03 05.01
U.E.A DIRHAM AED 42.74 42.58
SAUDI RIYAL SAR 41.91 41.68
QATAR RIYAL QAR 43.11 42.96
KUWAITI DINAR KWD 517.01 513.68
SETTLEMENT DATE: 19-06-2019
CONVERSION FOR FC DEPOSITS, DBC/FCBC, SPECIAL USD BOND
US DOLLAR POUND STERLING EUR JAPANESE YEN
150.0094 190.3919 169.5256 1.3818