LAHORE, June 2 (APP): Finance Minister Dr Ayesha Ghaus

Pasha on Friday presented budget 2017-18 in the Punjab Assembly

session. The budget at a glance is:

CLASSIFICATION BE 2016-17 RE 2016-17 BE 2017-18

(Amount in million)

A-Current Budget

General Revenue Receipt

1,319,966.142 1,405,466.714 1,502,492.312

Current Expenditures

849,947.178 899,571.309 1,020,838.968

A-Net Revenue Account-Surplus(+)/Deficit(-)

470,018.964 505,895.405 481,653.344

B-CURRENT CAPITAL BUDGET (A/c-I)

Current Capital Receipts

17,152.391 31,747.113 91,149.800

Current Capital Expenditure

52,124.170 59,636.743 54,904.053

B-Net Capital Account-Surplus(+)/Deficit(-)

(34,971.779) (27,889.630) (36,245.747)

C-Surplus for Development(A+B)

435,047.185 478,005.775 517,899.091

D-ADP Financing Items

Foreign Project Assistance

114,952.815 54,553.422 117,100.909

TOTAL RESOURCES FOR DEVELOPMENT (C+D)

550,000.000 532,559.197 635,000.000