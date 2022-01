ISLAMABAD, Jan 17 (APP):Special Assistant to the Prime Minister on Political Communication Dr Shahbaz Gill on Monday said that leader of the opposition in National Assembly Mian Shahbaz Sharif was making efforts for a secret deal.

However, they would fail this time just like in past they tried to escape from Lahore on a Qatar Airways flight, he tweeted.

جیسے شریف فیملی آج کوشش کر رہی ہے اسی طرح 2000 میں بھی ایک خفیہ ڈیل کی تھی۔جس کا کافی عرصے تک کسی کو پتہ تک نہ چلا۔اب پھر شہباز شریف ایک خفیہ ڈیل کے لئے کوششیں کر رہے ہیں۔اس بار ناکام ہوں گے، ویسے ہی جیسے لاہور سے قطر ائیر لائین کی فلائیٹ پر فرار ہونے کی کوشش میں ناکام ہوئے تھے — Dr. Shahbaz GiLL (@SHABAZGIL) January 17, 2022

Gill said Sharif family had made a secret deal in 2000 and they people were unaware about it for a long time.