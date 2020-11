LIVE #APPNews : Federal Minister for Information and Broadcasting Senator Shibli Faraz along with Nadeem Babar SAPM on Petroleum addressing press conference #Islamabad https://www.pscp.tv/w/cozXSzFheWpWSk1SSndaanB8MWt2S3BvRFF2TVh4RQIwOK9AAJVAme62wMtSi9r5ZFUzWFfopj23Do1xv4Jj