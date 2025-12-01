NBP Exchange Rates

- Advertisement -
KARACHI, Dec 01 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 280.90 280.40
EURO EUR 325.75 325.17
JAPANESE YEN JPY 1.8070 1.8037
BRITISH POUND GBP 371.57 370.91
SWISS FRANC CHF 349.34 348.72
CANADIAN DOLLAR CAD 200.92 200.56
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 183.82 183.50
SWEDISH KRONA SEK 29.72 29.66
NORWEGIAN KRONE NOK 27.76 27.71
DANISH KRONE DKK 43.62 43.54
NEWZEALAND DOLLAR * NZD 161.00 160.71
SINGAPORE DOLLAR SGD 216.75 216.37
HONGKONG DOLLAR HKD 36.06 36.00
KOREAN WON *KRW 0.1912 0.1909
CHINESE YUAN CNY 39.73 39.66
ALAYSIAN RINGGIT *MYR 69.73 67.87
THAI BAHT *THB 8.75 8.73
U.A.EDIRHAM AED 76.48 76.34
SAUDI RIYAL SAR 74.88 74.75
QATAR RIYAL * QAR 77.09 76.95
KUWAITI DINAR *KWD 915.28 913.65
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.4962
GBP 370.5635
EUR 324.5902
JPY 1.7939