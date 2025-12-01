Monday, December 1, 2025
HomeBusinessNBP Exchange Rates
Business

NBP Exchange Rates

7
- Advertisement -
KARACHI, Dec 01 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday the following exchange rates.
CURRENCY                 SYMBOL                     TT Selling                           TT Buying
US DOLLAR                   USD                          280.90                                280.40
EURO                            EUR                          325.75                                325.17
JAPANESE YEN                JPY                          1.8070                                1.8037
BRITISH POUND             GBP                          371.57                                370.91
SWISS FRANC                CHF                          349.34                                348.72
CANADIAN DOLLAR        CAD                          200.92                                200.56
AUSTRALIAN DOLLAR     AUD                          183.82                                183.50
SWEDISH KRONA           SEK                            29.72                                 29.66
NORWEGIAN KRONE      NOK                            27.76                                  27.71
DANISH KRONE             DKK                            43.62                                 43.54
NEWZEALAND DOLLAR * NZD                         161.00                                 160.71
SINGAPORE DOLLAR       SGD                          216.75                                216.37
HONGKONG DOLLAR       HKD                            36.06                                 36.00
KOREAN WON              *KRW                          0.1912                                 0.1909
CHINESE YUAN              CNY                            39.73                                  39.66
ALAYSIAN RINGGIT       *MYR                           69.73                                  67.87
THAI BAHT                  *THB                              8.75                                   8.73
U.A.EDIRHAM                 AED                            76.48                                 76.34
SAUDI RIYAL                  SAR                            74.88                                 74.75
QATAR RIYAL                * QAR                           77.09                                76.95
KUWAITI DINAR             *KWD                        915.28                               913.65
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD             280.4962
GBP             370.5635
EUR              324.5902
JPY                1.7939
RELATED ARTICLES

Most Popular

ABOUT US

Serving the nation since 1947 by providing an accurate, objective, uninterrupted flow of news to the people, the national news service is pursuing a comprehensive strategy to transform the existing news operations into a forward-looking service – APP Digital for its diverse subscriber-base and the public.

Contact us: news@app.com.pk

FOLLOW US

Copyright © Associated Press of Pakistan