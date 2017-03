President confers 46 military, 50 civil awards

ISLAMABAD, Mar 23 (APP): President Mamnoon Hussain, on the occasion of Pakistan Day, conferred 46 Military and 50 Civil Awards upon various personalities from different walks of life for their meritorious services in different fields.

The awards were conferred in a special Investiture Ceremony held here at the Aiwan-e-Sadr on Thursday.

The awards in military categories included Hilal-i- Imtiaz (Military) (36) and Sitara-i-Basalat (Military) (10).

The Awards in civil categories included Hilal-i-Shuja’at (1), Hilal-i-Imtiaz (3), Sitara-i-Pakistan (1), Sitara-i- Shuja’at (1), Sitara-i-Imtiaz (9), President’s Award for Pride of Performance (6), Tamgha-i-Pakistan (1), Tamgha-i-Shuja’at (16), Tamgha-i-Imtiaz (11) and Tamgha-i-Khidmat (1). The recipients of National Awards (Civil) also included 11 foreign nationals from Norway, Turkey, Italy, China, UK, Canada and Sri Lanka.

The investiture ceremony was attended by ministers, parliamentarians, Chairman Joint Chiefs of Staff Committee General Zubair Mehmood Hayat, Services Chiefs, diplomats, high civil and military officials, and people belonging to different walks of life.

The recipients of Hilal-i-Imtiaz (Military) included:-

1) Air Marshal Muhammad Iqbal;

2) Lt Gen Asif Mumtaz Sukhera;

3) Air Marshal Mujahid Anwar Khan;

4) Air Marshal Arshad Mahmood;

5) Lt Gen Sher Afgun;

6) Lt Gen Qazi Mohammad Ikram Ahmad;

7) Lt Gen Bilal Akbar;

8) Maj Gen Amjed Iqbal;

9) Maj Gen Muhammad Ashfaq;

10) Maj Gen Parvez Ahmed;

11) Maj Gen Jawad Khaliq Ansari;

12) Maj Gen Shahzad Malik;

13) Maj Gen Basit Raza;

14) Rear Admiral Mukhtar Khan;

15) Rear Admiral Muhammad Fayyaz Gilani;

16) Rear Admiral Moazzam Ilyas;

17) Maj Gen Shahzad Naeem Khan Baloch;

18) Maj Gen Syed Shafqat Asghar;

19) Maj Gen Muhammad Humayun Saleem;

20) Maj Gen Amer Aslam Khan;

21) Maj Gen Syed Hasnat Amir Gilani;

22) Maj Gen Ali Farhan;

23) Maj Gen Syed Anis Akbar;

24) Maj Gen Abid Ejaz Kahloon;

25) Maj Gen Azhar Saleh Abbasi;

26) Maj Gen Majid Ehsan;

27) Maj Gen Aamir Abbasi;

28) Maj Gen Syed Qaiser Abbas Shah;

29) Maj Gen Tariq Qaddus;

30) Maj Gen Abdullah Dogar;

31) Maj Gen Hamood Uz Zaman Khan;

32) Maj Gen Zafar Ul Haq;

33) Maj Gen Shahid Mahmood;

34) Rear Admiral Muhammad Amjad Khan Niazi;

35) Rear Admiral Asif Khaliq; and

36) Maj Gen Maqbool Ahmad.

The recipients of Sitara-i-Basalat (Military) included:-

1) Lt Col Faisal Malik (Shaheed) (Posthumous);

2) Lt Col Iftikhar Ahmed Jamil (Shaheed) (Posthumous);

3) Flight Lt Hussain Muhammad Musaddiq;

4) Capt Omer Farooq Suleman (Shaheed) (Posthumous);

5) Capt Jawad Ahmed;

6) Hav Muhammad Zia (Shaheed) (Posthumous);

7) Nk Abdul Hameed

8) Sep Hussain Ali (Shaheed) (Posthumous);

9) Sep Muhammad Shabir (Shaheed) (Posthumous); and

10) Sep Qadeer Ahmed (Shaheed) (Posthumous).

The 50 recipients of civil awards in different

categories included:-

HILAL-I-SHUJA’AT:

1) Mr Muhammad Tahir Rai, Lahore.

HILAL-I-IMTIAZ:

2) Prof. Dr. Muhammad Ashraf, Islamabad;

3) Prof. Dr. Wasim Ahmad, Islamabad;

4) Mr Tariq Ahmad, Rawalpindi.

SITARA-I-PAKISTAN:

5) Mr Leif Holger Larsen (late), Royal Embassy of

Norway, Islamabad (Posthumous). Mrs. Embjorg Holger Larsen,

(Spouse) received the award.

SITARA-I-SHUJA’AT:

6) Brigadier Khalid Farid, Quetta.

SITARA-I-IMTIAZ:

7) Mr Habib Fida Ali (late), Karachi (Posthumous). Adil

Shabbir Kerai, (Nephew) received the award;

8) Prof. Dr. Syed Ather Enam, Karachi;

9) Mr Mohsin Raza, Lahore;

10) Ustad Rais Khan, Karachi. Mr Farhan Rais Khan (son)

received the award.

11) Prof. Dr. Halil Toker, Turkey;

12) Dr. Luca Maria Olivieri, Italy;

13) Mr Yang Wei, China;

14) Mr Mushtaq Kassim Chhapra, Karachi;

15) Mr Raees Ahmed.

PRESIDENT’S AWARD FOR PRIDE OF PERFORMANCE:

16) Dr. Khalid Sharif, U.K.;

17) Prof. Dr. Muhammad Qasim Bughio, Islamabad;

18) Mr Sarfraz Mahmood alias Sarfraz Shahid, Islamabad;

19) Mr Khursheed Ahmad Nadeem, Lahore;

20) Mr Alamgir Anwar Shaikh, Karachi;

21) Mr Rashid Ahmed Aslam, Faisalabad;

TAMGHA-I-PAKISTAN

22) Mr Muhieddine El-Tannir, Islamabad.

TAMGHA-I-SHUJA’AT

23) Malik Muhammad Younas Shaheed, Bajaur Agency

(Posthumous). Mr Hazrat Noor (Son) received the award;

24) Mr Ajmal Khan Shaheed, Mohmand Agency (Posthumous).

Mr Muhammad Zarin (Father) received the award;

25) Mr Hazrat Ghani Shaheed, Malakand (Posthumous). Mst.

Samina Bibi (Widow) received the award.

26) Mr Muhammad Zeeshan Shaheed, Sialkot (Posthumous).

Mr Muhammad Yusuf Suddle (Father) received the award;

27) Mr Abdul Wajid Khan Shaheed, Peshawar (Posthumous).

Mst. Shazia Noreen Khan (Widow) received the award;

28) Mr Fazli Naeem, Peshawar;

29) Mr Liaqat Ali, Balochistan;

30) Brig. Imran Mushtaq, Peshawar;

31) Raja Shah Baz Khan, Gilgit;

32) Lt. Col. Aamir Naveed Hussain, Quetta Cantt;

33) Mr Zahid Jamal, Sukkur;

34) Mr Muhammad Iqbal, Multan;

35) Raja Umer Khattab, Karachi;

36) Mr Aziz Ullah Khan, Quetta;

37) Syed Bilal Ahmad, Quetta; and

38) Mr Riaz Ahmed Shaheed, Quetta (Posthumous). Mr Nisar

Ahmed (Next of Kin) received the award.

TAMGHA-I-IMTIAZ:

39) Prof. Naweed Imam Syed, Canada;

40) Prof. Dr. Bushra Mirza, Islamabad;

41) Dr. Javid Kiyani, U.K.;

42) Dr. Bromely Peter, U.K.;

43) Prof. Darius Mirza, U.K.;

44) Prof. Dr. Khalida Soomro, Karachi;

45) Dr. Rashid Ahmed, Karachi;

46) Mr Muhammad Hameed Shahid, Islamabad;

47) Prof. Chen Jidong, China;

48) Mr Shahrome Safdar Khattak, Islamabad; and

49) Mr Muhammad Mushtaq Ahmed, Lahore.

TAMGHA-I-KHIDMAT:

50) Mr Iftikhar Aziz, Sri Lanka.