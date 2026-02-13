NBP Exchange Rates

KARACHI, Feb 13 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 280.05 279.55
EURO EUR 332.31 331.71
JAPANESE YEN JPY 1.8308 1.8276
BRITISH POUND GBP 381.31 380.63
SWISS FRANC CHF 363.82 363.17
CANADIAN DOLLAR CAD 205.70 205.33
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 198.50 198.15
SWEDISH KRONA SEK 31.37 31.32
NORWEGIAN KRONE NOK 29.38 29.32
DANISH KRONE DKK 44.49 44.41
NEWZEALAND DOLLAR* NZD 169.04 168.73
SINGAPORE DOLLAR SGD 221.74 221.35
HONGKONG DOLLAR HKD 35.83 35.77
KOREAN WON *KRW 0.1942 0.1938
CHINESE YUAN CNY 40.57 40.50
ALAYSIAN RINGGIT *MYR 71.84 71.72
THAI BAHT *THB 9.01 9.00
U.A.EDIRHAM AED 76.26 76.13
SAUDI RIYAL SAR 74.68 74.54
QATAR RIYAL * QAR 76.85 76.72
KUWAITI DINAR *KWD 917.90 916.26
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 279.6036
GBP 381.3514
EUR 332.0573
JPY 1.8291