NBP Exchange Rates

KARACHI, Feb 13 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.
CURRENCY                              SYMBOL                TT Selling                   TT Buying
US DOLLAR                                 USD                    280.05                       279.55
EURO                                          EUR                    332.31                       331.71
JAPANESE YEN                             JPY                     1.8308                       1.8276
BRITISH POUND                          GBP                     381.31                       380.63
SWISS FRANC                             CHF                     363.82                       363.17
CANADIAN DOLLAR                      CAD                    205.70                        205.33
AUSTRALIAN DOLLAR                   AUD                    198.50                        198.15
SWEDISH KRONA                         SEK                     31.37                          31.32
NORWEGIAN KRONE                     NOK                     29.38                          29.32
DANISH KRONE                            DKK                      44.49                        44.41
NEWZEALAND DOLLAR*                NZD                     169.04                      168.73
SINGAPORE DOLLAR                     SGD                     221.74                      221.35
HONGKONG DOLLAR                    HKD                       35.83                         35.77
KOREAN WON                            *KRW                     0.1942                       0.1938
CHINESE YUAN                            CNY                        40.57                       40.50
ALAYSIAN RINGGIT                    *MYR                       71.84                       71.72
THAI BAHT                                 *THB                       9.01                        9.00
U.A.EDIRHAM                               AED                      76.26                      76.13
SAUDI RIYAL                                SAR                      74.68                      74.54
QATAR RIYAL                            * QAR                       76.85                      76.72
KUWAITI DINAR                         *KWD                    917.90                      916.26
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD              279.6036
GBP               381.3514
EUR               332.0573
JPY                1.8291
