EXCHANGE RATES FOR CURRENCY NOTES

KARACHI, Dec 01 (APP):(01-12-2025)
CURRENCY SELLING BUYING
USD 282.30 279.28
GBP 373.43 369.04
EUR 327.38 323.54
JPY 1.8160 1.7945
SAR 75.26 74.36
AED 76.86 75.96
LIBOR
LIBOR FOR CALCULATING INTEREST ON SPECIAL USD BONDS
LIBOR 1M 3.8642
LIBOR 3M 3.7874
LIBOR 6M 3.7038
US DOLLAR Indicative FBP Rates
CURRENCY SIGHT/
15 DAYS1M2M 3M4M 5M 6M
USD279.12277.84275.17 272.89270.34267.72265.35
EUR323.91322.78 320.13317.89 315.43 312.76 310.40
GBP369.18367.51363.95 360.92357.52 354.03350.89