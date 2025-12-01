Monday, December 1, 2025
EXCHANGE RATES FOR CURRENCY NOTES

7
KARACHI, Dec 01 (APP):(01-12-2025)
CURRENCY          SELLING BUYING
USD            282.30   279.28
GBP            373.43 369.04
EUR            327.38 323.54
JPY            1.8160 1.7945
SAR              75.26                74.36
AED              76.86   75.96
LIBOR
LIBOR FOR CALCULATING INTEREST ON SPECIAL USD BONDS
LIBOR 1M 3.8642
LIBOR 3M 3.7874
LIBOR 6M 3.7038
US DOLLAR Indicative FBP Rates
CURRENCY SIGHT/
15 DAYS1M2M 3M4M 5M 6M
USD279.12277.84275.17 272.89270.34267.72265.35
EUR323.91322.78 320.13317.89 315.43 312.76 310.40
GBP369.18367.51363.95 360.92357.52 354.03350.89
