Cricket: South Africa v Pakistan 2nd ODI scoreboard

Johannesburg, April 4 (AFP/APP):Final scores in the second one-day international between South Africa and Pakistan at the Wanderers Stadium in Johannesburg on Sunday.

South Africa

Q. de Kock b Haris 80

A. Markram c Asif Ali b Faheem 39

T. Bavuma c Babar b Haris 92

H. van der Dussen c Faheem b Hasnain 60

D. Miller not out 50

H. Klaasen c Haris b Shaheen Afridi 11

A. Phehlukwayo c Faheem b Haris 3

K. Rabada not out 1

Extras (lb1, nb1, w3) 5

Total (6 wkts, 50 overs) 341

Did not bat: A. Nortje, L. Ngidi, T. Shamsi

Fall of wickets: 1-55 (Markram), 2-169 (De Kock), 3-270 (Van der Dussen), 4-306 (Bavuma), 5-317 (Klaasen), 6-322 (Phehlukwayo)

Bowling: Shaheen Shah Afridi 10-1-75-1 (1w), Mohammad Hasnain 10-0-74-1 (1w), Faheem Ashraf 9-0-62-1 (1nb), Haris Rauf 10-0-54-3 (1w), Shadab Khan 9-0-64-0, Danish Aziz 2-0-11-0

Pakistan

Imam-ul-Haq c Markram b Ngidi 5

Fakhar Zaman run out (Markram) 193

Babar Azam c Bavuma b Nortje 31

Mohammad Rizwan c Klaasen b Nortje 0

Danish Aziz c De Kock b Nortje 9

Shadab Khan lbw b Shamsi 13

Asif Ali c Markram b Phehlukwayo 19

Faheem Ashraf c De Kock b Phehlukwayo 11

Shaheen Shah Afridi c and b Rabada 5

Haris Rauf not out 1

Mohammad Hasnain not out 12

Extras (b1, lb8, nb1, w15) 25

Total (9 wkts, 50 overs) 324

Fall of wickets: 1-7 (Imam), 2-70 (Babar), 3-71 (Rizwan), 4-85 (Aziz), 5-120 (Shadab), 6-186 (Asif), 7-205 (Faheem), 8-273 (Afridi), 9-312 (Fakhar)

Bowling: Rabada 10-2-43-1 (4w), Ngidi 9-0-66-1, Phehlukwayo 10-0-67-2 (1nb, 5w), Nortje 10-1-63-3 (1w), Shamsi 7-0-60-1 (1w), Markram 4-0-16-0

Result: South Africa won by 17 runs

Series: Three-match series is level at 1-1

Toss: Pakistan

Umpires: Marais Erasmus, Allahudien Paleker (both RSA)

TV umpire: Adrian Holdstock (RSA)

Match referee: Andy Pycroft (ZIM)