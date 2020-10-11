LAHORE: October 11  Caretaker Chief Minister GB, Mir Afzal Khan in meeting with Speaker Punjab Assembly Ch.Pervaiz Elahi at his residence. APP photo by Asim Shigri
APP34-11 LAHORE: October 11  Caretaker Chief Minister GB, Mir Afzal Khan in meeting with Speaker Punjab Assembly Ch.Pervaiz Elahi at his residence. APP photo by Asim Shigri
APP34-11

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