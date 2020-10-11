Home Photos National Photos LAHORE: October 11 Caretaker Chief Minister GB, Mir Afzal Khan in... PhotosNational Photos LAHORE: October 11 Caretaker Chief Minister GB, Mir Afzal Khan in meeting with Speaker Punjab Assembly Ch.Pervaiz Elahi at his residence. APP photo by Asim Shigri Sun, 11 Oct 2020, 10:27 PM Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email APP34-11 LAHORE: October 11 Caretaker Chief Minister GB, Mir Afzal Khan in meeting with Speaker Punjab Assembly Ch.Pervaiz Elahi at his residence. APP photo by Asim Shigri APP34-11 ALSO READ LAHORE: October 11 Chairman WAPDA Lt.General (R) Muzammil Hussain in meeting with Caretaker CM GB, Mir Afzal Khan. APP photo by Asim Shigri RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR LAHORE: October 11 Chairman WAPDA Lt.General (R) Muzammil Hussain in meeting with Caretaker CM GB, Mir Afzal Khan. APP photo by Asim Shigri