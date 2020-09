Upcoming #FATF review to go well for #Pakistan: Chinese Ambassador



#APPNews @a_hafeezshaikh @FinMinistryPak @MoIB_Official @zlj517 @PakAndChina @MFA_China



https://www.app.com.pk/national/upcoming-fatf-review-to-go-well-for-pakistan-chinese-ambassador/ via @appcsocialmedia