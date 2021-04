ISLAMABAD, Apr 04 (APP):Prime Minister Imran Khan Sunday strongly condemned the murder of Anti-Terrorism Court judge Aftab Afridi, his wife and two children at Anbar Interchange, Swabi.

صوابی کے انبار انٹرچینج پر انسدادِ دہشت گردی عدالت کے جج آفتاب آفریدی کے اہلیہ اور 2 بچوں سمیت قتل کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ اس بھیانک اقدام کے ذمہ دار گرفتار کئے جائیں گے اور ان سے پوری سختی سے نمٹا جائے گا۔ — Imran Khan (@ImranKhanPTI) April 4, 2021

In a tweet on social media platform Twitter, he said the perpetrators of this gruesome act will be apprehended and dealt with full severity of the law.