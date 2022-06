ISLAMABAD, Jun 29 (APP): Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif Wednesday appealed the nation to follow the anti-COVID SOPs as a surge was being recorded in the coronavirus cases in the country.

The prime minister, in a tweet, said that the the front line workers and doctors had rendered numerous sacrifices to keep the countrymen safe from the disease.

ملک میں کرونا کیسز کی پھر سے بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر میری پوری قوم سے اپیل ہے کہ کرونا سے متعلقہ ہدایات اور SOPs پر عمل کریں۔ ہمارے فرنٹ لائن ورکرز اور ڈاکٹرز نے ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ہمیں کرونا کے خلاف ان حاصل کی جانے والی کامیابیوں کو ضائع نہیں کرنا — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 29, 2022

Therefore, he urged the people not to squander the successes achieved against he coronavirus.