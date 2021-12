ISLAMABAD, Dec 19 (APP):Minister of State for Information and Broadcasting Farrukh Habib said on Sunday that after forty one years, Pakistan was hosting a meeting of OIC Council of Foreign Ministers in view of the humanitarian crisis in Afghanistan.

1980 یعنی41 سال بعد پاکستان کی میزبانی میں افغانستان میں انسانی مشکلات کے پیش نظر اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کے وزرا خارجہ، بہت سے ممالک کے اعلی سطح کے وفود کی پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں موجودگی ہماری بہترین اور متحرک خارجہ پالیسی کا مظہر ہے

The presence of high level delegations from many countries in Pakistan was a manifestation of its excellent and dynamic foreign policy.