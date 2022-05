Nawaz, Shehbaz deeply concerned about people’s woes: Maryam

ISLAMABAD, May 17 (APP): Pakistan Muslim League Nawaz (PML-N) Vice President Maryam Nawaz on Tuesday said former Prime Minister Nawaz Shraif and Prime Minister Shehbaz Sharif were deeply concerned over people’s problems.

In a tweet, she said the decision regarding petroleum product prices could be taken within a spur of the moment.

فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ فیصلہ ابھی اسی وقت ہو سکتا ہے مگر یہ جانتے ہوئے بھی کہ عمران خان ملکی معیشت کو وینٹی لیٹر پر پھینک گیا ہے ، ملک کو تباہ کر گیا ہے اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھائے بغیر معیشت دم توڑ جائے گی، نواز شریف اور شہباز شریف عوام کی تکلیف کے بارے میں فکر مند ہیں۔ — Maryam Nawaz Sharif (@MaryamNSharif) May 17, 2022

Without increasing petroleum product prices, the country’s economy would collapse. Imran Khan has left country’s economy in tatters by implementing flawed economic policies. He had virtually destroyed the country’s economy.