ISLAMABAD, May 31 (APP):Minister for Information and Broadcasting Marriyum Aurangzeb on Tuesday ridiculed Pakistan Tehreek-e-Insaf for “Fall of Imran at D-Chowk” by terming him a fugitive from D-Chowk.

"فال آف عمران اِن ڈی چوک “ہوچکا ہے، وہ ڈی چوک کے بھگوڑے ہیں۔ آئین شکن اور عدلیہ کی توہین کے مجرم سپریم کورٹ سے کس منہ سے کیا اور کیا مانگ رہے ہیں؟ عدالتی کندھا استعمال کرنے کی مذموم سازش بھی فتنہ و فساد مارچ کی طرح ناکام ہوگی۔ — Marriyum Aurangzeb (@Marriyum_A) May 31, 2022

In a tweet, she said what were those elements demanding from the Supreme Court who had violated the constitution and committed contempt of judiciary.

The minister said that nefarious conspiracy of Imran to use the judicial shoulder will also fail like botched riot march.