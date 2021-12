ISLAMABAD, Dec 05 (APP):Minister for Information and Broadcasting Chaudhry Fawad Hussain on Sunday said extremely low turn out in Lahore by election has proved that both Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) and Pakistan People’s Party (PPP) could not win the game even in the empty grounds.

لاہور کے انتخابات میں ووٹنگ کی شرح انتہائ کم رہی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی خالی میدان میں بھی کھیل نہیں جیت سکتے تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود تحریک انصاف ہی میدان کی اصل کھلاڑی ہے جس کے بغیر میدان ویران ہے #PTI — Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) December 5, 2021

In a tweet, he said despite all the propaganda, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) was the real player in the field without which the field was deserted.