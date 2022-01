ISLAMABAD, Jan 30 (APP):Minister for Information and Broadcasting Chaudhry Fawad Hussain on Sunday expressed concern over safety of journalists working in interior Sindh.

Security of them (journalists) had become a challenge there, he said in a tweet.

Shocking….. اندرون سندہ صحافیوں کی سلامتی ایک چیلنج بن گیا ہے، وزیر اعلی ٰ مراد شاہ چیف سیکرٹری اور IG Sindh کو صحافیوں کے معاملات پر وفاقی حکومت کی گہری تشویش سے آگاہ کیا جائیگا https://t.co/MsC6T4l5gH — Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) January 30, 2022

He said Chief Minister Syed Murad Ali Shah, and the Chief Secretary and Inspector General of Sindh would be informed about the deep concerns of Federal Government on the matters pertaining to journalists in the province.