NBP Exchange Rates

KARACHI, Dec 09 (APP): Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 224.85 224.35
EURO EUR 238.41 237.88
JAPANESE YEN JPY 1.6550 1.6514
BRITISH POUND GBP 275.99 275.38
SWISS FRANC CHF 240.84 240.31
CANADIAN DOLLAR CAD 165.47 165.10
AUSTRALIAN DOLAR AUD 152.79 152.45
SWEDISH KRONA SEK 21.95 21.91
NORWEGIAN KRONE NOK 22.64 22.59
DANISH KRONE DKK 31.99 31.92
NEWZEALAND DOLLAR NZD 144.02 143.70
SINGAPORE DOLLAR SGD 166.52 166.15
HONGKONG DOLLAR HKD 28.98 28.92
KOREAN WON KRW 0.1725 0.1721
CHINESE YUAN CNY 32.49 32.42
MALAYSIAN RINGGIT MYR 51.15 51.03
THAI BAHT THB 06.47 06.45
U.E.A DIRHAM AED 61.65 61.52
SAUDI RIYAL SAR 59.90 59.76
QATAR RIYAL QAR 61.79 61.65
KUWAITI DINAR KWD 734.56 732.93
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 224.2623
GBP 273.3757
EUR 235.767
JPY 1.6385
SETTLEMENT DATE: 13-12 2022