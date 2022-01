ISLAMABAD, Jan 30 (APP):Special Assistant to the Prime Minister on Political Communication Dr Shahbaz Gill on Sunday said the government under the dynamic leadership of Prime Minister Imran Khan, took the country’s scrapped textile industry to the new heights.

شکریہ عمران خان

کباڑ کے بھاؤ بکتی ٹیکسٹائل کی صنعت کو تاریخی بلندی پر لے جانے کے لئے

لاکھوں نئے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لئے

پاکستان کے مانچسٹر کی دنیا میں شناخت لوٹانے کے لئے

ہماری منزل

ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی ہے

انشاء اللہ

He thanked the Prime Minister Imran Khan for restoring again the identity of Pakistan’s Manchester in the world. Our destination was export based economy, he tweeted.