ISLAMABAD, Nov 3 (APP): Minister for Information and Broadcasting Chaudhry Fawad Hussain Wednesday said Prime Minister Imran Khan’s ‘Mega Relief Package’ would benefit millions of people, especially to low-income ones.

وزیر اعظم نے آج جس ریلیف کا اعلان کیا اس سے کم آمدنی کے حامل کروڑوں لوگوں کو ریلیف ملے گا، عالمی منڈی میں قیمتوں میں کمی کا رجحان بھی امید ہے چھ ماہ میں سامنے آنا شروع ہو گا کرونا وباء کا جس کامیابی سے ہم نے مقابلہ کیا اگر ہم کامیاب نہ ہوتے تو آج ہماری مشکلات کئ گنا بڑہ چکی ہوتیں — Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) November 3, 2021

In a tweet, he said decline in commodities prices at global market was expected and its impact would start to unfold within next six months.



If the government had not been successful to deal with coronavirus pandemic, the challenges for us would have been manifold , he added.