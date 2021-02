PM advises PTI candidate to ask for re-polling in 20 Daska polling stations

ISLAMABAD, Feb 22 (APP): Prime Minister Imran Khan Monday advised the Pakistan Tehreek-e-Insaf’s candidate to ask for re-polling in 20 polling stations of NA-75 constituency of Daska.

“So even though there is no legal compulsion to do so before ECP (Election Commission of Pakistan) announces results, I would request our PTI candidate to ask for re-polling in the 20 polling stations,” the prime minister said on Twitter.

میں نےہمیشہ آزادانہ و شفاف انتخابات کیلئے جدوجہدکی ہے۔اگرچہ الیکشن کمیشن کی جانب سےنتائج کےاعلان سےقبل اسکی کوئی قانونی حاجت نہیں مگر پھر بھی میں تحریک انصاف کےامیدوارسےگزارش کروں گا کہ وہ NA-75 ڈسکہ کےان 20 پولنگ اسٹیشنز جن پرحزب اختلاف واویلا کررہی ہے، میں دوبارہ پولنگ کا کہیں۔ — Imran Khan (@ImranKhanPTI) February 22, 2021

He said he had always struggled for fair and free elections. The opposition was crying hoarse over in the Daska NA 75 bye-election, he added.

ہم ہمیشہ آزادانہ اور شفاف انتخابی عمل کی تقویت کیلئےکوشاں رہیں گے مگر بدقسمتی سےدیگرجماعتوں میں اس حوالےسے سنجیدگی کا فقدان ہے۔ 2013 کے انتخابات کے بعد جب ہم نے 4 حلقے کھلوانا چاہے تو اس کیلئے ہمیں 2 برس کی طویل اور صبرآزما جدوجہد سے گزرنا پڑا۔ — Imran Khan (@ImranKhanPTI) February 22, 2021

The prime minister reiterated the PTI wanted transparency that was why it was seeking open ballot for the Senate elections.