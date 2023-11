Humayun upset 4th seed Huzaima in ITF Pakistan Jrs Tennis

ISLAMABAD, Nov 08 (APP): Unseeded Ahtesham Humayun upset fourth seed Huzaima Abdul Rehman in the boys Singles 2nd round of ITF Pakistan Juniors Leg-1 Tennis Championships 2023 in straight sets 6-2,6-0 here at PTF-SDA Tennis Complex on Wednesday.

Meanwhile, in Girl’s quarterfinals, unseeded Hinata Wada of Japan upset fourth seed Anastasia Melnikova of Russia in straight sets 7-5,6-2.

In Boys Singles 2nd Round, Yoshito Oda (JPN) beat Zaidh Zihar (SRI) 6-3,6-2; Ahtesham Humayain (PAK) beat Huzaima Abdul Rehman(PAK) 6-2,6-0; Hamid Israr (PAK) beat Thanathip Poti (THA) 6-3,6-2; Toki Adachi (JPN) beat Kashan Tariq(PAK) 6-1,6-1.

In Girls Singles quarterfinals, Viktoriia Sedova (RUS) beat Senari Jayasinghe(SRI) 6-0,6-0; Hinata Wada (JPN) beat Anastasia Melnikova(RUS) 7-5,6-2; Saajida Razick (SRI) beat Saina Jayesh Vaida (SGP) 6-1,6-3; Phitchayapak Srimuk(THA) beat Aashnika Kasturi (AUS) 6-1,6-1.

In Boys Doubles quarterfinals, Bilal Asim, Hamza Roman (PAK) beat M.Hamza Aasim, Muhmmad Salar(PAK) 6-2,6-3; Ahtesham Humayun, M. Haider Ali Rizwan(PAK) beat Shehryar Anees, Asad Zaman (PAK) 6-2,6-4; Ahmed Nael Qureshi, Huzaima Abdul Rehman(PAK) beat Yoshito ODA (JPN), Kamonpanyakorn Thadapong (THA) 6-3,7-6(5); Toki Adachi (JPN), Thanathip Poti (THA) beat Abdul Basith Cader (SRI), Zaidh Zihar(SRI) 6-2,7-5.

In Girls Doubles quarterfinals, Viktoriia Sedova (RUS), Hinata Wada (JPN) beat Soha Ali, Sheeza Sajid(PAK) 6-2,6-3; Amna Ali Qayum (PAK), Saina Jayesh (SGP) beat Zainab Ali Raja, Fatima Ali Raja(PAK) 6-2,6-0; Saajida Razick(SRI), Venuli Senari (SRI) beat Phitchayapak Srimuk (THA), Aashnika Kasturi (AUS) 6-4,2-6(10-5).

A Large number of junior tennis players boys and girls from, Pakistan, Turkey, South Korea, Singapore, Australia, Thailand, Kazakhstan, Japan, Russia, Uzbekistan and Sri Lanka were participating in the championships.