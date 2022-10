Palma, Spain, Oct 21 (AFP/APP): Leading second round scores from the European Tour’s Mallorca Open in Spain on Friday (par 71; GBR & IRL unless stated):

131 – Dale Whitnell

132 – Ryan Fox (NZL)

134 – Rasmus Hojgaard (DEN), Hugo Leon (CHI), Maximilian Kieffer (GER)

135 – Lukas Nemecz (AUT), Jazz Janewattananond (THA), Gavin Green (MAS), Yannik Paul (GER), Alejandro Canizares (ESP)

136 – Marcus Armitage, Hurly Long (GER), Jeff Winther (DEN), Paul Waring