Aqeel moves to semifinal of Begum Kulsum Saifullah Khan C’ships

ISLAMABAD, Dec 14 (APP): Top seed Aqeel Khan advanced to Men’s Singles semifinal of the 9th Begum Kulsum Saifullah Khan National Ranking Tennis Championships 2023 after registering victory against Abdullah Adnan at PTF-SDA Tennis Complex Islamabad on Thursday.

Aqeel warded off challenge from Abdullah in the quarterfinal 7-6(2), 6-2.

The semifinal lineups of Men’s Singles and other categories were completed on Thursday. Following are the results:

Men’s Singles Quarterfinals: Muhammad Shoaib bt Barkatullah 6-2,6-3; Mudassir Murtaza bt Muzammil Murtaza 6-2,6-2; M. Abid bt Yousaf Khalil 6-3,4-6,6-2; Aqeel Khan bt Abdullah Adnan 7-6(2),6-2

Mens Doubles Quarterfinals:

M.Abid/ Waqas Malik bt Hamza Roman / Saqib Hayat 3-6,6-3(10-3); Mudassir Murtaza / Abdullah Adnan bt M. Salar / Hamza Aasim 7-5,6-1; Yousaf Khalil / Barkatullah bt Ahmed Babar / Imran Bhatti 6-2,3-6(10-8); Shahzad Khan / Jalil Khan bt M. Shoaib / Muzammil Murtaza 6-4,6-4

Ladies Singles Quarterfinals:

Amna Ali Qayum bt Rahat ul Ain 6-0,6-2; Sheeza Sajid bt Soha Ali 6-1,6-3; Esha Jawad bt Lalarukh Sajid 6-2,6-1; Sarah Ibrahim Khan bt Mahrukh Sajid 6-1,6-1

Boys Singles 18&under Quarterfinals:

Hamza Roman bt M. Salar 6-2,6-2; Hamid Israr bt Kashan Tariq 6-0,6-0; Ahmed Nael bt Ahtesham Humayun 6-4,7-6(5); M. Hamza Aasim bt Asad Zaman 7-6(3),6-0

Boys Singles 14& under 2nd Round: Haziq Areejo bt Ahmed Hussain 5-3,4-1; Nabeel Ali Qayum bt Uzair Khan 4-2,4-1;Muzammil Bhand bt M.Yahya 4-2,5-3; Abdul Basit bt Zohaib Amjad 4-0,5-4(2); Mahad Shehzad bt M. Arsalan 5-4(6),4-1; M. Hazik Aasim bt M. Shakib 4-1,4-0; M. Hasan Usmani bt Abdaar Ali 4-0,4-0; Razik Sultan bt Ayaan ul Haq 4-0,1-4,4-0

Boys / Girls Singles 12& under 2nd Round: Ali Bacahni bt Azan Imran 4-1,4-2; Zyad Zaman bt Arsh Imran 4-1,4-0; Ahmed Hussain bt Majeed Ali Bachani 4-1,4-2; Zohaib Amjad bt M. Ibraheem Cheema 4-1,5-3; Rashid Ali Bachani bt Timujan Ali Mirza 4-0,4-0; Razik Sultan bt Anay Khan 4-0,4-0; M. Shakib bt Moazzam Babr 4-1,4-1