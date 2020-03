President confers military awards to officers, soldiers: ISPR

ISLAMABAD, Mar 23 (APP):The President of Pakistan Dr Arif Alvi has been pleased to confer the Military awards to the officers and men of Pakistan Army, Navy and Air Force.

One officer and two men were granted Sitara-i-Basalat, 66 Tamgha-i-Basalat, 39 Imtiazi Asnad ertificates), 65 COAS Commendation Cards, 23 Hilal-i-Imtiaz (Military), 112 Sitara-i-Imtiaz (Military) and 137 Tamgha-i-Imtiaz (Military), said an Inter Services Public Relations (ISPR) press release.

Following officers and men have been conferred with Sitara-i-Basalat: Swr Ihsan Ullah Khan (Shaheed), AC, Lieutenant Hammad Hassan Maken, Navy, SFT-I Muhammad Abbas Khan (Shaheed), Navy. Tamgha-i-Basalat Lieutenant Colonel Raashid Karim Baig (Shaheed), AK, Major Moeez Maqsood Baig (Shaheed), AK, Major Adeel Shahid (Shaheed), AD, Major Muhammad Saqib Ali (Shaheed), AK, Captain Arif Ullah Khan (Shaheed), AK, Captain Muhammad Aaqib Javed (Shaheed), Arty, Sub Muhammad Rauf Shahid (Shaheed), AK, N/Sub Noor Khan (Shaheed), SSG/FF, N/Sub Muhammad Ismaeel (Shaheed), AK, N/Sub Qamar Abbas (Shaheed), FC Bln, Hav Nazar Mir (Shaheed), FC KP, Hav Khalid Mehmood (Shaheed), Punjab, Hav Muhammad Saleem (Shaheed), Sind, L/Hav Zia Ur Rehman (Shaheed), Punjab, L/Hav Zaheer abbas (Shaheed), AK, Nk Muhammad Waqas (Shaheed), FC Bln, Lnk Gul Rahim (Shaheed), FC KP, Lnk Rafi Ullah (Shaheed), FC KP, Lnk Rehmani Gul (Shaheed), FC KP, Lnk Raza Muhammad (Shaheed), SSG/Sind, Lnk Muhammad Sheraz (Shaheed), Mjd, Sep Adnan Sunny (Shaheed), FC Bln, Sep Nadir Hussain (Shaheed), FC Bln, Sep Atif Altaf (Shaheed), FC Bln, Sep Hafeez Ullah (Shaheed), FC Bln, Sep Zeeshan (Shaheed), FC KP, Sep Muhammad Ilyas (Shaheed), FC KP, Sep Ali Hassan (Shaheed), FC KP, Sep Naveed Khan (Shaheed), FC KP, Sep Faiz Muhammad (Shaheed), FC KP, Sep Wahid Ullah (Shaheed), FC KP, Sep Khadim Ullah (Shaheed), FC KP, Sep Ahsan Abbas (Shaheed), Punjab, Sep Mirza Babar Hussain (Shaheed), Punjab, Sep Ali Raza (Shaheed), Punjab, Sep Muhammad Bachal (Shaheed), Punjab, Sep Asim Nawaz (Shaheed), Punjab, Sep Naveed Khan (Shaheed), Punjab, Sep Haroon Ijaz (Shaheed), Punjab, Sep Baqir Hussain (Shaheed), Punjab, Sep Shahid Nawaz (Shaheed), FF, Sep Gul Raheem (Shaheed), FF, Sep Muhammad Asif (Shaheed), FF, Sep Javed Ali (Shaheed), FF, Sep Pir Amil Shah (Shaheed), FF, Sep Raja Muhammad Tanveer Khan (Shaheed), AK, Sep Ansar Mehdi (Shaheed), AK, Sep Sohail Iqbal (Shaheed), AK, Sep Mahroof Ajab (Shaheed), AK, Sep Akhtar Hussain (Shaheed), AK, Sep Syed Faraz Hussain Shah (Shaheed), AK, Sep Shafqat Hussain Shah Kazmi (Shaheed), AK, Sep Murawat Yousaf (Shaheed), Mjd, OGM Muhammad Yousaf Khan (Shaheed), AD, OGM Mohsin Manzoor (Shaheed), AD, Gnr Muhammad Imran Aslam (Shaheed), Arty, Spr Muhammad Waheed (Shaheed), Engr, Cdr Saiyad Uzair Khalid, Navy, Lt Cdr Mehboob Ul Haque Siddiqui, Navy, Lt Waleed Nawaz, Navy, SFT-I Zia Ur Rehman, Navy, SFT-I Wasif Ur Rehman, Navy, Wing Commander, Zeeshan Ata (Shaheed), Air Force, Squadron Leader Rizwan Saqib (Shaheed), Air Force, Squadron Leader Haris Bin Khalid (Shaheed), Air Force, Flying Officer Ibad Ur Rehman (Shaheed), Air Force.

The recipients of Imtiazi Sanad were Maj Arbab Nasrullah, Punjab, Maj Muhammad Saleh, Avn, Maj Qazi Muhammad Mazhar Ud Din, Avn, Maj Waqar Ahmed Anwar, Avn, Maj Jahanzeb Qazi, Avn, Maj Tariq Mehmood, Avn, Maj Muhammad Zaman Zeb, Avn, Maj Muhammad Mohsin Zaman, Avn, Maj Irtaza Ali Hamadani, Avn, Maj Tariq Nawaz, Avn, Maj Muhammad Awais Khalid, Avn, Capt Abdul Qadir, AC, Lt Muhib Ullah, ASC, Hav Abdul Qayyum, FC KP, Nk Noor Nawaz, FC KP, Lnk Azhar Abbas, FC Bln, Lnk Ali Dost (Shaheed), FC KP, Lnk Muhammad Jalil Khan, FC KP, Sep Abdul Latif, FC Bln, Sep Muhammad Rashid, FC Bln, Sep Shamshad Ullah (Shaheed), FC KP, Sep Amjid Ali, FC KP, Sep Sheharyar Khan, FC KP, Sep Muhammad Salah Ud Din (Shaheed), FC KP, Sep Sohail Usman, AK, Capt Muhammad Zeshan Nabi Sheikh, Navy, SFA-II Basharat Hussain, Navy, SFT-I Nasir Khan, Navy, Group Capt Imran Khan, Air Force, Group Capt Muhammad Ibrahim Khan, Air Force, Group Capt Syed Hassan Raza, Air Force, Group Capt Talib Hussain, Air Force, Group Capt Sajid Rashid, Air Force, Group Sohail Hanif, Air Force, Wing Commander Nasir Arshad Malik, Air Force, Squadron Leader Muhammad Hamid Kaleem, Air Force, Squadron Leader Muhammad Osama Ishfaq, Air Force, Squadron Leader Arslan Alam, Air Force, Squadron Leader Mohammad Omer Bajwa, Air Force.

The receivers of Chief of Army Staff (COAS) Commendation Card were Col Syed Muhammad Sherazi, SI (M), Ord, Col Irfan Rustam, FF, Col Muhammad Sohail Khan, Ord, Col Tauqir Ali, EME, Col Shehryar Farooq Lodhi, NLI, Col Salman Rashid Hussain, EME, Lt Col Imran Amin Janjua, TI, TI(M), CMI, Lt Col Khalid Iqbal, TI (M), CMI, Lt Col Muhammad Faisal Tameemi, CMI, Lt Col Faisal Mukhtar, Sigs, Lt Col Farid Asif Butt, CMI, Lt Col Muhammad Tahir T Bt & Bar, AK, Lt Col Syed Adil Murtaza, AD, Maj Tanveer Ahmed Khan, FF, Maj Aurangzeb, Arty, Maj Muhammad Fahim Riaz, Arty, Maj Ali Yasoob Janjua, Punjab, Maj Ikhlaque Ahmed, CMI, Maj Syed Muhammad Usman Fayyaz, EME, Maj Faisal Imran, NLI, Maj Saadi Bin Mashhood, Engrs, Maj Muhammad Sheraz Afsar Yousafzai, Arty, Maj Shoaib Ahmad, CMI, Capt Muhammad Burhan Wahid, Avn, Capt Hafiz Syed Tamoor Khalid, Ord, Capt Hassan Ali, NLI, Capt Zahid Ali, Sind, Capt Muhammad Shahzad Khan, Baloch, Capt Hassan Riaz, AK, SSR Muhammad Junaid, PR (Sind), DSR Ejaz Ahmed, PR (Sind), Ris Dalawar Hussain, AC, N/Sub Yaqoub Ali, FC KP, N/Sub Abdul Wali, FC KP, Hav Muhammad Khalil, FC Bln, Hav Masood Khan, FC Bln, Hav Nawab Ali, FC KP, Hav Muhammad Israr, FC KP, Hav Muhammad Israr, FC KP, Hav Manzar Hussain, NLI, Hav Muhammad Hafeez, CMI, Hav Tajammal Amin, CMI, Nk Muhammad Sharif, FC Bln, Nk Yaqut Khan, FC KP, Nk Amin Gul, Sind, Nk Muhammad Masood Hashim, Sigs, Lnk Riaz Ahmed, FC Bln, Lnk Abdul Hakeem Khan, PR (Sind), Lnk Muhammad Yaseen, PR (Sind) Lnk Amjad Hussain, FC KP, Lnk Kamran, Baloch, Lnk Muhammad Imran, AK, Lnk Khawaja Javaid Ahmad, Mjd, Sep Mehran Azam, FC KP, Sep Yasir Zaman, FC KP, Sep Muhammad Ilyas, FC KP, Sep Muhammad Jumman, Punjab, Sep Zameer Ahmed, ASC, Sep Muhammad Nadir, FF, Sep Muhammad Masood, FF, Sep Muhammad Imran, AK, Sep Arif Ali, AK, Sep Tanveer Ahmed, AK, Sep Habib Ur Rehman, AK, Cfn Nouman Yousaf, EME.

Hilal-i-Imtiaz (Military) was conferred upon Maj Gen Syed Najeeb Ahmad , Avn, Maj Gen Kamran Khurshid, CMI, Maj Gen Zia Ur Rehman, AK, Maj Gen Zahid Mahmood, T Bt, FF, Maj Gen Muhammad Zafar Iqbal, AD Maj Gen Syed Shahab Shahid, Ord, Maj Gen Azhar Iqbal Abbasi, FF, Maj Gen Ayman Bilal Safdar, Arty, Maj Gen Tariq Mahmood, SJ, FF, Maj Gen Ahsan Gulrez, FF, Maj Gen Syed Aamir Raza, AC, Maj Gen Shahid Imtiaz, AK, Maj Gen Tahir Sardar, TI (M), T Bt, AMC GDMO, Maj Gen Khurshid Muhammad Uttra, AMC Spec, Maj Gen Mrs Shehla M Baqai, TI (M), AMC Spec, Maj Gen Wasim Alamgir, AMC Spec, Maj Gen Mrs, Nigar Johar, TI (M), AMC GDMO, Rear Admiral Ather Saleem, SI (M), Navy, Rear Admiral Adnan Khaliq SI (M) S Bt, Navy, Rear Admiral Ahmad Fauzan SI (M), Navy, Air Vice Marshal Muhammad Athar Shams, Air Force, Air Vice Marshal Abrar Ahmed, Air Force, Air Vice Marshal Soban Nazir Syed, Air Force.

The Sitara-i-Imtiaz (Military) was awarded to Brig Muhammad Ibrahim, AD, Brig Abdul Waheed, FF, Brig Irfan Zafar, T Bt, Baloch, Brig Shahid Mahmood, Arty, Brig Muhammad Akif Saeed, Arty, Brig Faisal Zia, AC, Brig Chanzeb Awan, AD, Brig Naveed Ahmed Khan, FF, Brig Zahid Naseem Akbar, Punjab, Brig Liaqat Mahmood, Baloch, Brig Rehan Naim, Baloch, Brig Shahzad Akram, AD, Brig Mateen Ahmad Mirza, FF, Brig Naser Manzur Malik, Avn, Brig Waseem Ur Rehman, T Bt, Baloch, Brig Muhammad Zill-E-Husnain, Arty, Brig Fawad Ahmed Malik, Avn, Brig Abdul Hameed, Arty, Brig Khalid Mehmood Goraya, Punjab, Brig Mansoor Ahmed, AC, Brig Imran Ahmad Malik, AC, Brig Arshad Mahmood, Baloch, Brig Nasar Hayat, Arty, Brig Muhammad Gohar Kamran, FF, Brig Muhammad Iqbal Khan, Arty, Brig Muhammad Wajahat Ali Ghuman, T Bt, & Bar, Avn, Brig Amil Hussain, AD, Brig Arshad Ali, AD, Brig Tahir Ali Syed, Arty, Brig Hussain Ahmed, Arty, Brig Shafqat Ullah Khan, Arty, Brig Nasir Saleem Akhtar, Avn, Brig Faisal Ahmed Khan, AD, Brig Muhammad Pervez Khan, Arty, Brig Musharraf Rasul, ASC, Brig Tahir Mehmood, Punjab, Brig Aamer Sarwar, FF, Brig Abrar Hussain, Punjab, Brig Khalid Siddique, Arty, Brig Umer Haidar Bokhari, AC, Brig Atta Ur Rehman, Punjab, Brig Tanveer Hussain Khan, Baloch, Brig Aurangzeb Anjum, Arty, Brig Khalid Mahmood Malhi, Sind, Brig Rehan Jamshaid Nemati, ICTO, Brig Atiq Ur Rahman, EME, Brig Salman Naeem, EME, Brig Shamsher Ali, JAG, Brig Muhammad Asif Iqbal, AEC, Brig Abdul Hameed, AEC, Brig Safdar Hussain Awan, AMC Spec, Brig Mrs Nighat Shafiq, AMC Spec, Brig Abdul Hameed Siddique, AMC Spec, Brig Mrs Naheed Raza, AFNS, Col Faisal Zaman Malik, AC, Col Rana Nisar Ahmad Shaheen, Arty, Col Shakil Ahmad, Arty, Syed Mubasher Hassan Shah, AD, Col Muhammad Rafiq, Engrs, Col Adnan Ahmed Khan, Engrs, Col Atif Gulzar Shaikh, Engrs, Col Muhammad Zia Ullah, AK, Col Malik Muhammad Iftikhar Khan, Baloch, Col Sayed Ajmal Khan, Sind, Col Abdul Basit, AK, Col Saif Ullah Khattak, Baloch, Col Ahmad Mujtaba Azhar, Avn, Col Amer Raza Ghazanfar, CMI, Col Muhammad Furqan, Ord, Col Zulfiqar Ali Shirazi, EME, Col Shaikh Hussain, HCA, Col Gulzar Ahmed Khan, HCA, Col Imran Mahmud Tabassum, HCA, Col Safdar Ur Rehman Hotiana, HCA, Col Fakhar Humayun, AMC Spec, Col Muhammad Irfan Khan, ADC, Col Mrs Ishrat Bagum, AFNS, Commodore Zahid Farooq, Navy, Commodore Khayber Zaman, TI (M), Navy, Commodore Shafquat Hussain Akhtar, Navy, Commodore Ehsan Ahmed Khan, Navy, Commodore Shakeel Ahmed Khan, TI (M), Navy, Commodore Shahid Rasheed, Navy, L/Commodore Imran Ishaq, Navy, Capt Adnan Majeed, Navy, Capt Muhammad Sarfraz Khan, TI (M), Navy, Capt Waseem Sherazi, Navy, Farhan Ahmad Siddiqi, Navy, Capt Noaman Imran, TI (M), Navy, Capt Khalil Ahmed, Navy, Capt Atif Raees Khan, Navy, Air Commodore Moeen Uddin, Air Force, Air Commodore Muhammad Akhtar, Air Force, Air Commodore Muhammad Shoaib Khan, Air Force, Air Commodore Amir Shahzad, Air Force, Air Commodore Sajjad Hussain Awan, Air Force, Air Commodore Nayyar Afzaal Ayub, Air Force, Air Commodore Zubair Hassan Khan, Air Force, Air Commodore Imran Qadir, Air Force, Air Commodore Sajid Rashid, Air Force, Air Commodore Raghib Saeed, Air Force, Air Commodore Salman Abbas Shah, Air Force, Air Commodore Imran Anwer, Air Force, Air Commodore Nasar Ullah, Air Force, Air Commodore Nasir Mehmood, Air Force, Air Commodore Adnan Qadeer, Air Force, Group Capt Asif Mahmood, Air Force, Group Capt Hameed Ullah Khan, Air Force, Air Commodore Khursheed Anwer, Air Force, Air Commodore Naeem Azam, Air Force, Group Capt Anis-Ur-Rehman, Air Force, Group Capt Asif Niaz, Air Force.

The Tamgha-i-Imtiaz (Military) was awarded to Lt Col Qaisar Mushtaq, AC, Lt Col Farhan Ahmar Khan, AC, Lt Col Muhammad Omer Siddiqi, Arty, Lt Col Noman Siraj, Arty, Lt Col Rashid Majeed, Arty, Lt Col Sagheer Arshad, Arty, Lt Col Raheel Aslam, Arty, Lt Col Tanveer Jilani, Arty, Lt Col Munir Hussain, Arty, Lt Col Muhammad Shahbaz, T Bt, Arty, Lt Col Muhammad Naseer, Arty, Lt Col Syed Mohsin Ali Shah, Arty, Lt Col Muhammad Alauddin, AD, Muhammad Faseeh Ul Hassan, AD, Lt Col Muhammad Ajmal, AD, Lt Col Zahid Munir Sheikh, Engrs, Lt Col Oaisar Khan, Engrs, Lt Col Farooq Ahmad Arshad, Engrs, Lt Col Zahid Hussain, Engrs, Lt Col Imtiaz Alam, Engrs, Lt Col Riaz Safdar, Engrs Lt Col Ayaz Aziz, Engrs, Lt Col Shakil Anjum, Sigs, Lt Col Muhammad Masood Sajid, Sigs, Lt Col Syed Ahsan Ul Haq Gilani, Sigs, Lt Col Faran Bashir, Sigs, Lt Col Faisal Salim, Punjab, Lt Col Nasir Saeed, Punjab, Lt Col Faisal Hassan Khan, Punjab, Lt Col Aftab Ahmed Naroo, Punjab, Lt Col Maqsood Ahmed Khan, Baloch, Lt Col Farrukh Shahzad, Baloch, Lt Col Muhammad Wasif Bukhari, Baloch, Lt Col Iftikhar Mahmood, Baloch, Lt Col Muhammad Babur, FF, Lt Col Muhammad Arif Saeed Khan, FF, Lt Col Syed Shahryar Ali Shah, FF, Lt Col Nabi Bukhsh Qasir, FF, Lt Col Muhammad Khawar Saeed, AK, Lt Col Ahsan Nazir Khawaja, AK, Lt Col Shahid Ur Rahman Humyaun, AK, Lt Col Attiq Ur Rehman, Sind, Lt Col Syed Imtiaz Shah, T Bt & Bar, NLI, Lt Col Muhammad Afzal, Ord, Lt Col Muhammad Ejaz Tahir, Avn, Lt Col Imran Majeed, CMI, Lt Col Abdul Hafeez, CMI, Lt Col Muhammad Basit Saeed, CMI, Lt Col Ghazanfar Kamran, CMI, Lt Col Muhammad Ishfaq, ASC, Lt Col Muhammad Asif, ASC, Lt Col Osama Bashir, EME, Lt Col Khalid Mehmood, EME, Lt Col Muhammad Arshad, EME, Lt Col Usman Raoof, EME, Lt Col Muhammad Usman Ghani, EME, Lt Col Fawad Nasim Rana, EME, Lt Col Atif Riaz Qureshi, EME, Lt Col Naveed Sadiq Ali, ICTO, Lt Col Salah Ud Din Azad, TSO, Lt Col Salah Ud Din, HCA, Lt Col Tanveer Hussain Bashir, HCA Lt Col Faisal Imran Malik, HCA, Lt Col Mrs Aisha Imtiaz, HCA, Lt Col Javed Iqbal, AMC Spec, Lt Col Adnan Saleem Umar, AMC Spec, Lt Col Muhammad Ahmad Khan, AMC Spec, Lt Col Shahid Maqsood, AMC Spec, Lt Col Muhammad Akram, AMC Spec, Lt Col Anjum Atique Tahir, AMC Grd, Lt Col Ahmed Adnan, AMC Grd, Lt Col Mst Mannaza Akhtar, AFNS, Lt Col Mrs Zahida Nazir, AFNS, Lt Col Miss Samina Nawab, AFNS, Maj Sarmad Virk, AC, Maj Rana Muhammad Shahid Shamshad, Arty, Maj Khawar Maqsood, Arty, Maj Awais Rasul Qadri, Arty, Maj Ahmed Osman, Arty, Maj Wasi Haider Naqvi, Arty, Maj Syed Saqib Hussain Jaffery, Arty, Maj Khurram Saghir Khan, AD, Maj Ather Waqar Hussain, Engrs, Maj Hamid Raza, Engrs, Maj Masood Akhtar, Sigs, Maj Muhammad Ishtiaq, Punjab, Maj Masood Haider, Punjab, Maj Imran Akhtar Sandhu, T Bt, Baloch, Maj Muttahar ul Islam, FF, Maj Ali Nawaz, FF, Maj Sohail Gulzar, AK, Maj Muhammad Umar Shamim, NLI, Maj Babar Rashid, Avn, Maj Muhammad Yasar Ajmal, ASC, Maj Sajid Moeed Khan, Ord, Maj Tariq Masood, EME, Maj Gul Nawaz Pirzada, EME, Maj Ali Asghar, EME, Maj Muhammad Sohail Anwar Malik, TSO, Maj Mrs Sadaf Nawaz, AMC GDMO, Maj Akram Khan, AMC GDMO, Maj Faisal Habib, AMC GDMO, Maj Mrs Talat Shaheen, AMC Spec, Maj Muhammad Wahaj Zafar, AMC Grd, Maj Muhammad Zulqarnain Afridi, ADC, Maj Mrs Farah Deeba, AFNS, Commander Tayyab Wadood Anwar, Navy, Commander Talha Mateen, Navy, Commander Imran Khan, Navy, Commander Zaheer Ahmed Majid, Navy, Commander Atta Ullah Jehangiri, Navy, Commander Irfan Bashir, Navy, Commander Tassaddaq Hussein, Navy, Lt Commander Irfan Parvez Khan Khattak, Navy, Lt Commander Abdul Musawir, Navy, Lt Commander Haider Abbas, Navy, Lt Commander Muhammad Wahab Usama, Navy, Lt Commander Imran Khan, Navy, Lt Commander Muhammad Tasaeen, Navy, Wing Commander Attaullah Zeb, Air Force, Wing Commander Abid Majeed, Air Force, Wing Commander Faisal Aziz, Air Force, Wing Commander Salman Mahmood, Air Force, Wing Commander Shah Khalid, Air Force, Wing Commander Muhammad Irfan Zaib, Air Force, Wing Commander Muhammad Waseem Khan, Air Force, Wing Commander Adeel Shahab Qureshi, Air Force, Wing Commander Muhammad Irfan, Air Force, Wing Commander Aun Ailya Jafari, Air Force, Wing Commander Mansoor Ahmad Khan, Air Force, Wing Commander Muhammad Atif Hashim, Air Force, Wing Commander Saqib Hameed, Air Force, Wing Commander Faisal Mansoor, Air Force, Wing Commander Mudassar Wazir Khan, Air Force, Wing Commander Ashar Jamil, Air Force, Wing Commander Ghazala Majid, Air Force, Wing Commander Shakeel Ahmad Saleem, Air Force.

Safe Flying Hours CGS Green Endorsement on Completion of 1000 Safe Flying Hours was achieved by Lt Col Umair Haroon, Avn, Lt Col Moazam Javed, Avn, Maj Shmayal Raza, Avn, Maj Shiraz Aman, Avn, Maj Muhammad Atif Javed, Avn, Maj Muhammad Zeeshan Azhar, Avn, Maj Waqar Ahmed Anwar, Avn, Maj Muhammad Rehan Ali, Avn, Maj Qasim Bilal, Avn, Maj Muhammad Aftab Qamar, Avn, Maj Syed Akmal Shah, Avn, Maj Muhammad Ali, Avn, Maj Muhammad Waqas, Avn, Maj Muhammad Usman Arif, Avn, Maj Muhammad Hasan Arshad, Avn, Maj Kashif Razeem, Avn.

The Metallic Flt Safety Wing and COAS Commendation Card on Completion of 1500 Safe Flying Hourrs was received by Col Naveed Shakoor, Avn, Lt Col Muhammad Mudassar Ejaz, Avn, Maj Harris Hussain, Avn, Maj Mohsin Ali Khan, Avn, Maj Muhammad Atif Javed, Avn, Maj Abdul Basit, Avn, Maj Muhammad Abdullah, Avn, Maj Bilal Mustafa, Avn, Maj Muhammad Daud Khan, Avn, Maj Waqas Butt, Avn, Maj Shan-e-Ali Sarwar Malik, Avn, Maj Muhammad Saqib Nawaz, Avn.

COAS Commendation Card on Completion of 2500 Safe Flying Hours was awarded to Col Syed Qasim Shah, Avn, Maj Adnan Khalid, Avn whereas COAS Commendation Card on Completion of 3500 Safe Flying Hours was given to Lt Col Shahzad Alam Awan, Avn.

COAS Commendation Card on Completion of 200 NA Flying Hours was given to Lt Col Faisal Shahjaahan, Avn, Maj Irtaza Ali Hamadani, Avn, Maj Zia Ur Rehman, Avn.