President confers Military Awards to officers and men of Armed Forces

RAWALPINDI, Mar 23 (APP): President Mamnoon Hussain has decorated the Military awards to the officers and men of Pakistan Army, Navy and Air Force.

According to ISPR, an officer and a soldier were granted Tamgha-i-Jur’at while 9 Sitara-i-Basalat, 69 Tamgha-i-Basalat, 21 Imtiazi Asnad, 23 Hilal-i-Imtiaz (Military), 112 Sitara-i-Imtiaz (Military) and 138 Tamgha-i-Imtiaz (Military) to officers and men of Armed Forces.

Officers and men conferred Military Awards are as follows:

Tamgha-i-Jur’at Capt Rooh Ullah (Shaheed), L/Hav Juma Khan (Shaheed), NLI, Sitara-i-Basalat Brig Khalid Farid, CMI, Lt Col

Tauqeer Haider (Shaheed), Avn, Maj Muhammad Imran Khan Shaheed),

Punjab, N/Sub Muhammad Ali, Baloch, Hav/NA Atta Ur Rehman (Shaheed),

AMC, Sep Sajid Ali (Shaheed), Baloch, Wing Commander Fayyaz Athar

Malik (Shaheed), Air Force, Wing Commander Muhammad Asim, Air Force, Wing Commander Omer Rasheed, Air Force, Tamgha-i-Basalat Maj Muhammad Usman Ullah (Shaheed), AMC, Maj Shahzad Ahmed (Shaheed), AMC, Maj Faisal Malik, Arty, N/Sub Raham Wahid (Shaheed), Arty, N/Sub Ashique Ali (Shaheed), Baloch, N/Sub Muhammad Arif (Shaheed), AK, N/Sub Hikmat Khan (Shaheed), FC Bln, N/Sub Zahid Khan (Shaheed), FC KPK, Nihayat Shah, FC KPK, DSR Khaliq Dad, PR (Sind), Hav Imran Khan (Shaheed), FC Bln, Hav Muhammad Ashraf Khan (Shaheed), FC Bln, Hav Muhammad Mustafa (Shaheed), Engrs, Hav Inayat Ali (Shaheed), Sind, Hav Muhammad Iqbal (Shaheed), Sind, Hav Siraj Ud Din (Shaheed), Baloch, L/Hav Nazar Muhammad (Shaheed), Mjd, Nk Umar Hayat (Shaheed), FC KPK, Nk Muhammad Khalil Khan, NLI, Nk Imtiaz Ahmed (Shaheed), Baloch, Nk Shaukat Abbas (Shaheed), AD, Nk Naveed Anjum, AD, Nk Said Muhammad, Sind, Nk Munir Ahmed, Sind, Nk Muhammad Dittal (Shaheed), Sind, Nk Sarfraz Akhtar (Shaheed), CMI, Lnk Muqarab Khan, FC KPK, Lnk Ziafat Khan (Shaheed), FF, Lnk Muhammad Rafiq (Shaheed), Sind, Lnk Muhammad Wazir (Shaheed), Sind, Lnk Ghulam Shabir, Sind, Lnk Shoukat Ali (Shaheed), Baloch, Lnk Peer Muhammad (Shaheed), Baloch, Lnk Bakht Wali (Shaheed), FC KPK, Lnk Muhammad Farooq (Shaheed), FC KPK, Sep Zar Bad Shah (Shaheed), FC KPK, Sep Abdul Wajid, FC KPK, Sep Shahid Hussain (Shaheed), PR (Sind), Sep Shoukat Ali (Shaheed), Punjab, Sep Muhammad Yameen (Shaheed), Punjab, Sep Arshad Mahmood (Shaheed), Punjab, Sep Sajid Ali, NLI, Sep Hashim Khan (Shaheed), FC KPK, Sep Taj Noor (Shaheed), FC KPK, Sep Muhammad Kashif Khan (Shaheed), FF, Sep Muhammad

Shamraiz (Shaheed), FF, Sep Wazir Ahmed (Shaheed), FF, Sep Ahsan

Ali, FF, Sep Shahid Iqbal, Sind, Sep Sadam Hanif (Shaheed), Sind,

Sep Shabbar Abbas (Shaheed), Baloch, Sep Saif Ullah Khan (Shaheed),

Baloch, Sep Muhammad Jamil (Shaheed), Baloch, Sep Muhammad Shoukat (Shaheed), AK, Sep Sheeraz Ahmed Rathore, AK, Sep Khyal Muhammad (Shaheed), Mjd, Sep Tajamal Hasnian (Shaheed), FC Bln, Sep Muhammad Mushtaq (Shaheed), FC Bln, Sep Asif Jan (Shaheed), FC KPK, Rect Atif (Shaheed), Punjab, Spr Muhammad Imran Ali (Shaheed), Engrs, Spr Khizar Hayat (Shaheed), Engrs, Lt PN Saleem Raza, Navy, MAR-II Dilwar Hussain, Navy, Wing Commander Mudassar Arshad Malhi, Air Force, Wing Commander Sajjad Ahmad, Air Force, Sqn Ldr Imran Babar, Air Force, Sqn Ldr Saad Ullah Khan, Air Force, Flt Lt Umer Shahzad (Shaheed), Air Force Imtaizi Sanad Lt Col Shafiullah Khan, CMI, Maj Rizwan Azeem Cheema, Avn, Maj Muhammad Amin Katkazai, Avn, Maj Sher Alam Khan, CMI, Lt Muhamamd Talha Farooq, Punjab, Sub Sher Ghani, Punjab, Sub Mir Sahib Gul, CMI, Sub Akhtar Nawaz, FC Bln, Lnk Sher Gul, CMI, Nk Muhammad Ilyas, FC KPK, Nk Sajid Iqbal, CMI, Gnr Abdul

Rashid, Arty, Sep Imran Khan, FF, Sep Faisal Nazir, Baloch, Sep

Muhammad Zeeshan, FC KPK, Air Commodore Suhail Akhtar, Air Force, Gp

Capt Ali Sarosh Bhatty, Air Force, Gp Capt Jamshaid Munir, Air

Force, Gp Capt Ghulam Laiq, Air Force, Wing Commander Omar Anwaar,

Air Force, Wing Commander Syed Mujtaba Ali Khan, Air Force, Hilal-i-

Imtiaz (Military) Maj Gen Kamran Ali, Arty, Maj Gen Manzoor Ahmed,

CMI, Maj Gen Moazzam Ejaz, Engrs, Maj Gen Amer Nadeem, EME, Maj Gen Nadeem Zaki Manj, AC, Maj Gen Asif Ali, Arty, Maj Gen Shaheen Mazher Mehmood, AC, Maj Gen Muhammad Abdul Aziz, Arty, Maj Gen Muhammad Khalil Dar, Avn, Maj Gen Shahid Pervaiz, Engrs, Maj Gen Sohail Hafeez, AMC Spec, Maj Gen Iftekhar Hussain, AMC Spec, Maj Gen Mazhar Ishaq, AMC Spec, Maj Gen Salah Ud Din Qasim, TI(M) AMC GDMO, Maj Gen Azhar Naveed Hayat Khan, Baloch, Maj Gen Zafar Ullah Khan, FF, Maj Gen Salim Jehangir, AMC Sepc, Rear Admiral Habib-ur-Rehman Qureshi, Navy, Rear Admiral Naveed Ahmed Rizvi, Navy, Rear Admiral Ahmed Saeed, Navy, Air Marshal Aasim Zaheer, Air Force, Air Vice Marshal Shah Masroor Hussain, Air Force, Air Vice Marshal Pir Zada Kamal Ud Din A Siddiqui, Air Force, Sitara-i-Imtiaz (Military) Brig Amir

Muhammad Burki, FF, Brig Farooq Azam, Sind, Brig Asif Iqbal, Arty,

Brig Abdul Saboor Zahid, AD, Brig Tariq Saeed, Avn, Brig Muhammad

Naeem Akhtar, ASC, Brig Anjum Saeed, Sigs, Brig Arif Rashid Kiani,

Arty, Brig Shahid Nazir Malik, Arty, Brig Mansoor Aziz, Arty, Brig

Zahid Jamil Ahmed, Arty, Brig Muhammad Kaleem Zuberi, Sigs, Brig

Mudasir Saeed, AD, Brig Javaid Anwar, AD, Brig Ghulam Jilaini,

Punjab, Brig Khwaja Mamen Raza, Arty, Brig Muhammad Zaman, Sigs,

Brig Muhammad Ali Ghauri, AK, Brig Shahid Mahmud, FF, Brig Hamid

Bashir, Avn, Brig Muhammad Hamid Farooq, Arty, Brig Anwar Ahmad,

Punjab, Brig Naseer Ahmed Afridi, Baloch, Brig Muhammad Rafeeq ,

Baloch, Brig Aleem Ud Din Ahmad, AD, Brig Mahmood Ali Babri, Arty,

Brig Reza Hasan, Arty, Brig Aftab Ahmed Khan, ASC, Brig Ashfaq

Hassan, Punjab, Brig Muhammad Aslam, CMI, Brig Tariq Mehmud, Arty,

Brig Muhammad Waseem Anjum, Sind, Brig Muhammad Azeem Khan, T.Bt, AK, Brig Saeed Ahmad, NLI, Brig Nasir Shafiq, AC, Brig Shahid Latif, EME, Brig Atique Ur Rehman, GL, Brig Mrs Nighat Sultana, AFNS, Brig Tariq Mahmood, CMI, Brig Mazhar Abbas Khadim, Arty, Brig Muhammad Shahid Sharif, AD, Brig Khalid Khan Jadoon, Baloch, Brig Abdul Naeem Bhatti, Arty, Brig Kamran Asad, Punjab, Brig Khalid Latif Khan, Baloch, Muhammad Qasim Changazi, Baloch, Brig Tariq Hameed, Punjab, Brig Atif Shafique, AC, Brig Mehmood Ahmed Khan, AK, Brig Hamid Ali, Baloch, Brig Iqbal Muhammad, AMC Spec, Brig Munir Akmal Lodhi, AMC

Spec, Brig Muhammad Atique, AMC Spec, Brig Shahid Rasul, AMC Spec,

Col Shaukat Ali, Arty, Col Jawwad Zaheer Ahmed Qureshi, AD, Col

Muhammad Fahim Akram, Engrs, Col Muhammad Afzal Ahsan, Sigs, Col

Syed Abbas Azhar Rizvi, Sind, Col Navid Khaliq Kayani, Punjab, Col

Farooq Adil, Baloch, Col Taimoor Sultan Awan, T.Bt, Punjab, Col

Muhammad Iqbal Mirza, CMI, Col Abdul Hameed, ASC, Col Muhammad Sana Ullah, Ord, Col Tariq Mahmood, EME, Col Safiullah Khan, AMC GDMO, Col Muhammad Abdul Naeem, AMC Spec, Col Mrs Farhat karim, AMC Spec, Col Mrs Khalida Parveen, AFNS, Col Fahim Babar, AC, Col Abdul Jabbar Khan Asad, T.Bt, Arty, Col Abdul Khaliq, Sigs, Col Sajjad Hyder, Baloch, Col Tahir Naseem, Ord, Col Mazhar Hussain, EME, Col Babar Pasha, ADC, Commodore Dr Muhammad Junaid, Navy, Commodore Syed Ahmad Ovais Hyder Zaidi, Navy, Commodore Imran Ul Haque, Navy, Commodore Habib Ur Rehman, Navy, Commodore Muhammad Saddique, Navy, Commodore Muhammad Masood Alam, Navy, Commodore Waqar Ahmed, Navy, Commodore Muhammad Hussain Sial, Navy, Commodore Muhammad Irsalan Khan, Navy,

Commodore Bilal Rasul Alvi, Navy, Commodore Muhammad Faisal Abbasi, Navy, Commodore Muhammad Arshaid javed, Navy, Commodore Muhammad Saleem, Navy, L/Commodore Tahir Javed, Navy, Air Commodore Abrar Ahmed, Air Force, Air Commodore Haseeb Gul, Air Force, Air Commodore Tausif Sadiq, Air Force, Air Commodore Irfan Zaka, Air Force, Air Commodore Irfan Ahmed, Air Force, Air Commodore Chaudhry Muhammad Zahid Aslam, Air Force, Air Commodore Muhammad Zahid Karim, Air Force, Air Commodore Muhammad Anis Latif, Air Force, Air Commodore Adnan Sami, Air Force, Air Commodore Muhammad Maqbool Mohiuddin, Air Force, Air Commodore Syed Farooq Ahmad, Air Force, Air Commodore

Hamid Rashid Randhawa, Air Force, Air Commodore Zulifiqar Ahmad

Qureshi, Air Force, Air Commodore Naseer Ul Haq Wyne, Air Force, Gp

Capt Ahmed Arslan, Air Force, Gp Capt Aamir Iqbal, Air Force, Gp

Capt Nadeem Ahmed, Air Force, Gp Capt Shakil Adnan Malik, Air Force,

Gp Capt Syed Muhammad Muddassar, Air Force, Gp Capt Muhammad Aslam Javed, Air Force, Gp Capt Riaz Anjum, Air Force, Tamgha-i-Imtiaz

(Military) Lt Col Haider Raza Khan Bangash, AC, Lt Col Naveed

Shafqat, Arty, Lt Col Khawaja Abdur Rauf, Arty, Lt Col Nadeem Amjid

Babar, Arty, Lt Col Ahmad Yar, Arty, Lt Col Junaid Akhter, Arty, Lt

Col Abdul Salam, AD, Lt Col Shakeel Ahmed Khan, AD, Lt Col Abid

Aziz, AD, Lt Col Kaiser Hanif, Engrs, Lt Col Ahmad Jamal Jahanger,

Engrs, Lt Col Sardar Abdul Rahim, Sigs, Lt Col Muhammad Naveed

Iqbal, Sigs, Lt Col Muhammad Kamal Afzal, Sigs, Lt Col Ishrat

Mehmood, Punjab, Lt Col Muhammad Yamin, Punjab, Lt Col Mansoor Ul

Haq, Baloch, Lt Col Tariq Mehmood, Baloch, Lt Col Muhammad Arshad,

Baloch, Lt Col Shehzad Rehman, Baloch, Lt Col Muhammad Javed, FF, Lt Col Abdul Munaf Kahoot, FF, Lt Col Naeem Ulllah Khan, FF, Lt Col

Abbas Ali Khan, FF, Lt Col Ali Akbar Jhandeer, AK, Lt Col Shahid

Bashir Khan, Sind, Lt Col Muhammad Sohail Mushtaq, NLI, Lt Col

Muhammad Imran Afzal, Avn, Lt Col Iftikhar Ahmed, Avn, Lt Col

Muhammad Salah Ud Din, Avn, Lt Col Abdul Basit, CMI, Lt Col M Izzah

Saqlain, CMI, Lt Col Syed Athar Ali, CMI, Lt Col Muhammad Irfan,

ASC, Lt Col Ahmad Ajaz, ASC, Lt Col Syed Ejaz Ahmad, ASC, Lt Col

Syed Muhammad Zubair, Ord, Lt Col Ejaz Ul Haque, EME, Lt Col

Muhammad Naeem Ullah Khan, EME, Lt Col Naveed Saqib, ICTO, Lt Col

Shahid Bashir, AEC, Lt Col Muhammad Awais Asghar, AMC GDMO, Lt Col Qazi Rehan Ud Din, AMC GDMO, Lt Col Mushtaque Ahmed, AMC GDMO, Lt Col Hidayat Ullah Memon, AMC GDMO, Lt Col Syed Asif Ali, AMC GDMO, Lt Col Nisar Ahmed, AMC Spec, Lt Col Naveed Hussain Syed, AMC Spec, Lt Col Mansoor Dilnawaz, AMC Spec, Lt Col Fayyaz Ahmad Orfi, AMC Spec, Lt Col Muhammad Farooq, AMC Spec, Lt Col Mrs Shabnam Naseer Awan, AMC Spec, Lt Col Zahoor Aslam Khan, AMC Spec, Lt Col Mazhar Shafiq, AMC Spec, Lt Col Amjad Naeem, ADC, Lt Col Mrs Zahida Nasreen, AFNS, Lt Col Mrs Samina Maqsood, AFNS, Lt Col Mrs Farhat Khurshid, AFNS, Lt Col Mrs Razia Ejaz, AFNS, Lt Col Muhammad Nadeem Khan, Arty, Lt Col Muhammad Amin, Arty, Lt Col Imtiaz Jehangir, Punjab, Lt Col Syed Moazzam Ali Shah, Baloch, Lt Col Shukoor Muhammad, Baloch, Lt Col Mouid Mahmood, FF, Lt Col Aftab Ahmed, FF, Lt Col Muhammad Haroon Bashir, AK, Lt Col Muhammad Javed Sharif, Sind, Lt Col Ahmed Rizwan, Avn, Lt Col Irfan Ul Haq, ASC, Lt Col Malik Shaukat Bakhsh, Ord, Lt Col Farooq Ahmed, EME, Lt Col Noor Ahmed, JAG, Lt Col Safiullah, AMC GDMO, Maj Khurrum Usman Qureshi, AC, Maj Sulman Nazir, Arty, Maj Rana Muhammad Shahzad Afzal, Arty, Maj Muhammad Imran, Arty, Maj Zahid Ullah Khan, Arty, Maj Tanveer Hussain Janjua, Arty, Maj Sajid Mahmoud, AD, Maj Wahaj Ahmad, AD, Maj Sohail Qadir Butt, Engrs, Maj Zulifiqar Ali, Sigs, Maj Muhammad Hassan, Sigs, Maj Omer Saeed, Punjab, Maj Muhammad Khalid Sarwar, Punjab, Maj Shahzad Akram, Baloch, Maj Shafqat Hussain Shah, Baloch, Maj M.Hanif Yousaf, FF, Maj Ijaz Akbar, AK, Maj Muhammad Adil Khan, Sind, Maj Umair Shahid, Ord, Maj Muhammad Kashif Saeed, ASC, Maj Kamran Zahid Ali, EME, Maj Muhammad Rizwan, TSO, Maj Nouman Aslam Mughal, AMC GDMO, Maj Zamir Iqbal, AMC Spec, Maj Mrs Ghazala Nasreen, AFNS, Maj Syed Ali Rahbar Naqvi, AC, Maj Mohammad Naeem Raza, Arty, Maj Asad Ullah Khalid, Arty, Maj Muhammad Fakhar Mahmood, FF, Maj Tanweer Hussain Shehzad, AK, Maj Nisar Ahmed Memon, AMC GDMO, Maj Mrs Almas Asghar, AFNS, Commander Muhammad Tahir, Navy, Commander Agha Murtaza Mirza, Navy, Commander Nasir Mahmood, Navy, Commander Muhammad Mehtab Khan, Navy, Commander Attique Ahmed Khan, Navy, Commander Yasir Ikram, Navy, Commander M Hasan Adil,

Navy, Commander Zohaib Najum Baig, Navy, Commander Atif Perwaiz,

Navy, Lt Commander Muhammad Zamir Ahmed, Navy, Lt Commander Muhammad Zia Ullah, Navy, Lt Commander Shahab Aziz, Navy, Lt Commander Tahir Majeed Asim, Navy, Lt Commander Ambreen Abrar, Navy, Wing Commander Sohail Yousaf, Air Force, Wing Commander Ahsan Yousaf, Air Force, Wing Commander Arif Bilal Taseer, Air Force, Wing Commander Abrar Hyder, Air Force, Wing Commander Rizwan Ahmad, Air Force, Wing Commander Muhammad Iqbal Nadeem, Air Force, Wing Commander Imran Madad Tirmizi, Air Force, Wing Commander Riaz Qaisar, Air Force, Wing Commander Muhammad Waqar Haider, Air Force, Wing Commander Kamran Hasan, Air Force, Wing Commander Muhammad Bilal Jadoon, Air Force, Wing Commander Rana Ilyas Hassan, Air Force, Wing Commander Wasim Ahmad, Air Force, Wing Commander Shahid Raza Khan, Air Force,

Wing Commander Abrar Hussain Khan Leghari, Air Force, Wing Commander Muhammad Shahid Afzaal, Air Force, Wing Commander Muhammad Umar, Air Force, Wing Commander Syed Muhammad Kamran Abid, Air Force.