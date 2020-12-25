Wrestlers in action during traditional wrestling (Mulakhara) in front of Syed Ismail Shah Bukhari Shrine during annual urs celebrations near Rasheed Wagan Road
APP36-251220 LARKANA: December 25  Wrestlers in action during traditional wrestling (Mulakhara) in front of Syed Ismail Shah Bukhari Shrine during annual urs celebrations near Rasheed Wagan Road. APP photo by Nadeem Akhtar
APP36-251220

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