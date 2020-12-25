Home Photos General Coverage Photos Wrestlers in action during traditional wrestling (Mulakhara) in front of Syed Ismail... PhotosGeneral Coverage PhotosSports Photos Wrestlers in action during traditional wrestling (Mulakhara) in front of Syed Ismail Shah Bukhari Shrine during annual urs celebrations near Rasheed Wagan Road Fri, 25 Dec 2020, 7:45 PM Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email APP36-251220 LARKANA: December 25 Wrestlers in action during traditional wrestling (Mulakhara) in front of Syed Ismail Shah Bukhari Shrine during annual urs celebrations near Rasheed Wagan Road. APP photo by Nadeem Akhtar APP36-251220 ALSO READ Wrestlers in action during traditional wrestling (Mulakhara) in front of Syed Ismail Shah Bukhari Shrine during annual urs celebrations near Rasheed Wagan Road RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR Wrestlers in action during traditional wrestling (Mulakhara) in front of Syed Ismail Shah Bukhari Shrine during annual urs celebrations near Rasheed Wagan Road A vendor displaying traditional food items in front of Syed Ismail Shah Bukhari Shrine during annual urs celebrations at Rasheed Wagan Road A vendor displaying colourful bangles and plastic toys in front of Syed Ismail Shah Bukhari Shrine during annual urs celebrations at Rasheed Wagan Road