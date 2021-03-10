Home Photos Feature Photos Visitors viewing different stalls during the Parks and Horticulture Authority (PHA)’s Jashan-e-Baharan...PhotosFeature PhotosVisitors viewing different stalls during the Parks and Horticulture Authority (PHA)’s Jashan-e-Baharan Festival at Gilani Park Wed, 10 Mar 2021, 11:32 PMFacebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email APP70-100321 LAHORE: March 10 - Visitors viewing different stalls during the Parks and Horticulture Authority (PHA)'s Jashan-e-Baharan Festival at Gilani Park. APP Photo by Rana ImranAPP71-100321LAHORE: March 10 – Visitors viewing different stalls during the Parks and Horticulture Authority (PHA)’s Jashan-e-Baharan Festival at Gilani Park. APP Photo by Rana ImranALSO READ Children enjoying camel ride at Race Course Park (Jillani Park) during Jashan-e-Bahara Festival organized by PHARELATED ARTICLESMORE FROM AUTHORA vendor displaying and preparing the traditional food item (Sajji) for customers at Race Course Park (Jillani Park) during Jashan-e-Bahara Festival organized by PHAA woman taking picture of rabbit during “Panchi Mela” as part of Parks and Horticulture Authority (PHA)’s Jashan-e-Baharan Festival at Gillani ParkLadies attending seminar on Scope of Adventure Tourism in Pakistan organized by Tourism Forum Islamabad Panel during Islamabad Tourism Festival at Jinnah Convention Centre