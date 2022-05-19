PhotosGeneral Coverage Photos Visitors keenly viewing art work displayed during an exhibition at Tanzara Art Gallery Thu, 19 May 2022, 9:30 PM TwitterFacebookWhatsAppPinterestLinkedinEmailTelegram APP39-190522 ISLAMABAD: May 19 - Visitors keenly viewing art work displayed during an exhibition at Tanzara Art Gallery. APP photo by Umar Qayyum APP39-190522 ISLAMABAD APP40-190522 ISLAMABAD: May 19 – Visitor keenly viewing art work displayed during an exhibition at Tanzara Art Gallery. APP photo by Umar Qayyum APP41-190522 ISLAMABAD: May 19 – Visitor keenly viewing art work displayed during an exhibition at Tanzara Art Gallery. APP photo by Umar Qayyum APP42-190522 ISLAMABAD: May 19 – Visitors keenly viewing art work displayed during an exhibition at Tanzara Art Gallery. APP photo by Umar Qayyum