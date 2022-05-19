Visitors keenly viewing art work displayed during an exhibition at Tanzara Art Gallery

Visitors keenly viewing art work displayed during an exhibition at Tanzara Art Gallery
APP39-190522 ISLAMABAD: May 19 - Visitors keenly viewing art work displayed during an exhibition at Tanzara Art Gallery. APP photo by Umar Qayyum
Visitors keenly viewing art work displayed during an exhibition at Tanzara Art Gallery
APP39-190522 ISLAMABAD
Visitors keenly viewing art work displayed during an exhibition at Tanzara Art Gallery
APP40-190522 ISLAMABAD: May 19 – Visitor keenly viewing art work displayed during an exhibition at Tanzara Art Gallery. APP photo by Umar Qayyum
Visitors keenly viewing art work displayed during an exhibition at Tanzara Art Gallery
APP41-190522 ISLAMABAD: May 19 – Visitor keenly viewing art work displayed during an exhibition at Tanzara Art Gallery. APP photo by Umar Qayyum
Visitors keenly viewing art work displayed during an exhibition at Tanzara Art Gallery
APP42-190522 ISLAMABAD: May 19 – Visitors keenly viewing art work displayed during an exhibition at Tanzara Art Gallery. APP photo by Umar Qayyum

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR