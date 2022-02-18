PhotosGeneral Coverage Photos Visitors keenly observe a painting during an Art exhibition at Gallery 6 Fri, 18 Feb 2022, 7:06 PM Twitter Facebook WhatsApp Pinterest Linkedin Email Telegram APP36-180222 ISLAMABAD: February 18 - Visitors keenly observe a painting during an Art exhibition at Gallery 6. APP photo by Saleem Rana APP36-180222 ISLAMABAD: APP37-180222 ISLAMABAD: February 18 – Visitors discussing a painting during an exhibition at Gallery 6. APP photo by Saleem Rana APP38-180222 ISLAMABAD: February 18 An art lover is keenly observes a painting during an exhibition at Gallery 6. APP Photo by Saleem Rana