Visitors keenly observe a painting during an Art exhibition at Gallery 6

Visitors keenly observe a painting during an Art exhibition at Gallery 6
APP36-180222 ISLAMABAD: February 18 - Visitors keenly observe a painting during an Art exhibition at Gallery 6. APP photo by Saleem Rana
Visitors keenly observe a painting during an Art exhibition at Gallery 6
APP36-180222 ISLAMABAD:
Visitors keenly observe a painting during an Art exhibition at Gallery 6
APP37-180222 ISLAMABAD: February 18 – Visitors discussing a painting during an exhibition at Gallery 6. APP photo by Saleem Rana
Visitors keenly observe a painting during an Art exhibition at Gallery 6
APP38-180222 ISLAMABAD: February 18 An art lover is keenly observes a painting during an exhibition at Gallery 6. APP Photo by Saleem Rana

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