Speaker National Assembly Raja Pervaiz Ashraf in a meeting with delegation of Chakwal Chamber of Commerce and Industry led by Zafar Bakhtawari at Parliament House

Speaker National Assembly Raja Pervaiz Ashraf in a meeting with delegation of Chakwal Chamber of Commerce and Industry led by Zafar Bakhtawari at Parliament House
APP50-150223 ISLAMABAD: February 15 – Speaker National Assembly Raja Pervaiz Ashraf in a meeting with delegation of Chakwal Chamber of Commerce and Industry led by Zafar Bakhtawari at Parliament House. APP/MAF/TZD/MOS
Speaker National Assembly Raja Pervaiz Ashraf in a meeting with delegation of Chakwal Chamber of Commerce and Industry led by Zafar Bakhtawari at Parliament House
APP50-150223 ISLAMABAD:

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR