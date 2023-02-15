PhotosGeneral Coverage Photos Speaker National Assembly Raja Pervaiz Ashraf in a meeting with delegation of Chakwal Chamber of Commerce and Industry led by Zafar Bakhtawari at Parliament House Wed, 15 Feb 2023, 5:37 PM TwitterFacebookWhatsAppPinterestLinkedinEmailTelegramCopy URL APP50-150223 ISLAMABAD: February 15 – Speaker National Assembly Raja Pervaiz Ashraf in a meeting with delegation of Chakwal Chamber of Commerce and Industry led by Zafar Bakhtawari at Parliament House. APP/MAF/TZD/MOS APP50-150223 ISLAMABAD: