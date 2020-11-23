Home Photos National Photos Speaker National Assembly Asad Qaiser in a meeting with Chairman Senate Sadiq... PhotosNational Photos Speaker National Assembly Asad Qaiser in a meeting with Chairman Senate Sadiq Sanjrani and Speaker KPK Assembly Mushtaq Ghani at Parliament House Mon, 23 Nov 2020, 6:06 PM Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email APP27-231120 ISLAMABAD: November 23 - Speaker National Assembly Asad Qaiser in a meeting with Chairman Senate Sadiq Sanjrani and Speaker KPK Assembly Mushtaq Ghani at Parliament House. APP APP27-231120 ALSO READ Speaker National Assembly Asad Qaiser in a meeting with Chairman Senate Sadiq Sanjrani and Advisor to PM on Parliamentary Affairs Babar Awan at Parliament House. Special Assistant to PM Malik Amir Dogar also present RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR Speaker National Assembly Asad Qaiser in a meeting with Chairman Senate Sadiq Sanjrani and Advisor to PM on Parliamentary Affairs Babar Awan at Parliament... KP govt take steps to develop sports infrastructure on priority basis Faisalabad playing pivotal role in strengthening national economy: Sadiq Sanjrani