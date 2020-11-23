Speaker National Assembly Asad Qaiser in a meeting with Chairman Senate Sadiq Sanjrani and Speaker KPK Assembly Mushtaq Ghani at Parliament House
APP27-231120 ISLAMABAD: November 23 - Speaker National Assembly Asad Qaiser in a meeting with Chairman Senate Sadiq Sanjrani and Speaker KPK Assembly Mushtaq Ghani at Parliament House. APP
APP27-231120

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