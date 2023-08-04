PhotosNational Photos Sindh Chief Minister Syed Murad Ali Shah launches Book `Syed Abdullah Shah – Personality and his Role’ organized by Dr. Jameel Jalbi Research Library at Naseem Shaheen Auditorium of Karachi University Fri, 4 Aug 2023, 12:12 AM TwitterFacebookWhatsAppPinterestLinkedinEmailTelegramCopy URL APP85-030823 KARACHI: August 03 - Sindh Chief Minister Syed Murad Ali Shah launches Book `Syed Abdullah Shah - Personality and his Role' organized by Dr. Jameel Jalbi Research Library at Naseem Shaheen Auditorium of Karachi University. APP/ABB/ZID APP85-030823 KARACHI: