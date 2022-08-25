PhotosNational PhotosSports Photos Prime Minister Shehbaz Sharif interacting with best performing Pakistani athletes in Common Wealth Games 2022 and Islamic Solidarity Games 2022 Thu, 25 Aug 2022, 9:27 PM TwitterFacebookWhatsAppPinterestLinkedinEmailTelegram APP73-250822 ISLAMABAD: August 25 - Prime Minister Shehbaz Sharif interacting with best performing Pakistani athletes in Common Wealth Games 2022 and Islamic Solidarity Games 2022. APP APP73-250822 ISLAMABAD: APP74-250822 ISLAMABAD: August 25 – Prime Minister Shehbaz Sharif interacting with best performing Pakistani athletes in Common Wealth Games 2022 and Islamic Solidarity Games 2022. APP APP75-250822 ISLAMABAD: August 25 – Prime Minister Shehbaz Sharif interacting with best performing Pakistani athletes in Common Wealth Games 2022 and Islamic Solidarity Games 2022. APP APP76-250822 ISLAMABAD: August 25 – Prime Minister Shehbaz Sharif interacting with best performing Pakistani athletes in Common Wealth Games 2022 and Islamic Solidarity Games 2022. APP APP77-250822 ISLAMABAD: August 25 – Prime Minister Shehbaz Sharif interacting with best performing Pakistani athletes in Common Wealth Games 2022 and Islamic Solidarity Games 2022. APP APP78-250822 ISLAMABAD: August 25 – Prime Minister Shehbaz Sharif interacting with best performing Pakistani athletes in Common Wealth Games 2022 and Islamic Solidarity Games 2022. APP