Prime Minister Shehbaz Sharif interacting with best performing Pakistani athletes in Common Wealth Games 2022 and Islamic Solidarity Games 2022

Prime Minister Shehbaz Sharif interacting with best performing Pakistani athletes in Common Wealth Games 2022 and Islamic Solidarity Games 2022
APP73-250822 ISLAMABAD: August 25 - Prime Minister Shehbaz Sharif interacting with best performing Pakistani athletes in Common Wealth Games 2022 and Islamic Solidarity Games 2022. APP
Prime Minister Shehbaz Sharif interacting with best performing Pakistani athletes in Common Wealth Games 2022 and Islamic Solidarity Games 2022
APP73-250822 ISLAMABAD:
Prime Minister Shehbaz Sharif interacting with best performing Pakistani athletes in Common Wealth Games 2022 and Islamic Solidarity Games 2022
APP74-250822 ISLAMABAD: August 25 – Prime Minister Shehbaz Sharif interacting with best performing Pakistani athletes in Common Wealth Games 2022 and Islamic Solidarity Games 2022. APP
Prime Minister Shehbaz Sharif interacting with best performing Pakistani athletes in Common Wealth Games 2022 and Islamic Solidarity Games 2022
APP75-250822 ISLAMABAD: August 25 – Prime Minister Shehbaz Sharif interacting with best performing Pakistani athletes in Common Wealth Games 2022 and Islamic Solidarity Games 2022. APP
Prime Minister Shehbaz Sharif interacting with best performing Pakistani athletes in Common Wealth Games 2022 and Islamic Solidarity Games 2022
APP76-250822 ISLAMABAD: August 25 – Prime Minister Shehbaz Sharif interacting with best performing Pakistani athletes in Common Wealth Games 2022 and Islamic Solidarity Games 2022. APP
Prime Minister Shehbaz Sharif interacting with best performing Pakistani athletes in Common Wealth Games 2022 and Islamic Solidarity Games 2022
APP77-250822 ISLAMABAD: August 25 – Prime Minister Shehbaz Sharif interacting with best performing Pakistani athletes in Common Wealth Games 2022 and Islamic Solidarity Games 2022. APP
Prime Minister Shehbaz Sharif interacting with best performing Pakistani athletes in Common Wealth Games 2022 and Islamic Solidarity Games 2022
APP78-250822 ISLAMABAD: August 25 – Prime Minister Shehbaz Sharif interacting with best performing Pakistani athletes in Common Wealth Games 2022 and Islamic Solidarity Games 2022. APP

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