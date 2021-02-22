Player in action during intercollegiate badminton championship 2021 at Ali Garh college
APP38-22021 MULTAN: February 22 - Player in action during intercollegiate badminton championship 2021 at Ali Garh college. APP photo by Tanveer Bukhari

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