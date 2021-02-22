Home Photos Player in action during intercollegiate badminton championship 2021 at Ali Garh collegePhotosSports PhotosPlayer in action during intercollegiate badminton championship 2021 at Ali Garh college Mon, 22 Feb 2021, 10:14 PMFacebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email APP38-22021 MULTAN: February 22 - Player in action during intercollegiate badminton championship 2021 at Ali Garh college. APP photo by Tanveer BukhariALSO READ A view of table tennis match between Shah Abdul Latif University Khairpur and LUMHS Jamshoro during Inter University HEC Table Tennis championship 2021 at Hyderabad GymkhanaRELATED ARTICLESMORE FROM AUTHORA view of table tennis match between Shah Abdul Latif University Khairpur and LUMHS Jamshoro during Inter University HEC Table Tennis championship 2021 at...Players in action during All Pakistan shooting ball tournaments at Sarwari Club HusainabadPlayers in action during a friendly football match between DFA Multan Women and BZU Multan Women organized by District Football Association at Sports ground