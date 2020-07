LIVE : #APPNews Federal Minister for Information & Broadcasting Senator Shibli Faraz briefing media about the decision taken in federal cabinet meeting #Islamabad @shiblifaraz https://www.pscp.tv/w/ce6wMzFheWpWSk1SSndaanB8MXlOeGFCUmJ6T1FLavEzHTqcGQdw-Ld1l87HXCRiAsbDYK2L-4R25eOVqVTa