A Saudi delegation led by Vice Minister for Mining Affairs, Ministry of Industry and Mineral Resources KSA, Khaled Saleh Al-Mudaifer calls on Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif

A Saudi delegation led by Vice Minister for Mining Affairs, Ministry of Industry and Mineral Resources KSA, Khaled Saleh Al-Mudaifer calls on Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif
APP66-010823 ISLAMABAD: August 01 - A Saudi delegation led by Vice Minister for Mining Affairs, Ministry of Industry and Mineral Resources KSA, Khaled Saleh Al-Mudaifer calls on Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif . APP/ABB
A Saudi delegation led by Vice Minister for Mining Affairs, Ministry of Industry and Mineral Resources KSA, Khaled Saleh Al-Mudaifer calls on Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif
APP66-010823 ISLAMABAD

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