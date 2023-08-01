PhotosNational Photos A Saudi delegation led by Vice Minister for Mining Affairs, Ministry of Industry and Mineral Resources KSA, Khaled Saleh Al-Mudaifer calls on Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif Tue, 1 Aug 2023, 9:27 PM TwitterFacebookWhatsAppPinterestLinkedinEmailTelegramCopy URL APP66-010823 ISLAMABAD: August 01 - A Saudi delegation led by Vice Minister for Mining Affairs, Ministry of Industry and Mineral Resources KSA, Khaled Saleh Al-Mudaifer calls on Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif . APP/ABB APP66-010823 ISLAMABAD