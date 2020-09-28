PhotosGeneral Coverage Photos ISLAMABAD: September 28 – Speaker National Assembly Asad Qaiser receiving Chairman of High Council for National Reconciliation Afghanistan Dr,Abdullah Abdullah. APP Mon, 28 Sep 2020, 11:40 PM Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email APP48-28 ISLAMABAD: September 28 - Speaker National Assembly Asad Qaiser receiving Chairman of High Council for National Reconciliation Afghanistan Dr,Abdullah Abdullah. APP APP48-28 ALSO READ ISLAMABAD: September 28 - Speaker National Assembly Asad Qaiser calls on Chairman of High Council for National Reconciliation Afghanistan Dr,Abdullah Abdullah. APP