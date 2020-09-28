ISLAMABAD: September 28 – Speaker National Assembly Asad Qaiser receiving Chairman of High Council for National Reconciliation Afghanistan Dr,Abdullah Abdullah. APP

ISLAMABAD: September 28 - Speaker National Assembly Asad Qaiser receiving Chairman of High Council for National Reconciliation Afghanistan Dr,Abdullah Abdullah. APP
APP48-28 ISLAMABAD: September 28 - Speaker National Assembly Asad Qaiser receiving Chairman of High Council for National Reconciliation Afghanistan Dr,Abdullah Abdullah. APP
APP48-28

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