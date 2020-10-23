Home Photos National Photos ISLAMABAD: October 23 Speaker of the Wolesi Jirga of Afghanistan Mir... PhotosNational Photos ISLAMABAD: October 23 Speaker of the Wolesi Jirga of Afghanistan Mir Rahman Rahmani and Speaker National Assembly Asad Qaiser planting a sapling of Mangolia Grandiflora at Parliament Lawns. APP Fri, 23 Oct 2020, 10:19 PM Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email APP59-23 ISLAMABAD: October 23 Speaker of the Wolesi Jirga of Afghanistan Mir Rahman Rahmani and Speaker National Assembly Asad Qaiser planting a sapling of Mangolia Grandiflora at Parliament Lawns. APP APP59-23 ALSO READ ISLAMABAD: October 23 Speaker National Assembly Asad Qaiser during a meeting with Afghanistan delegation led by Speaker of the Wolesi Jirga of Afghanistan Mir Rahman Rahmani in Parliament House. APP RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ISLAMABAD: October 23 Speaker National Assembly Asad Qaiser during a meeting with Afghanistan delegation led by Speaker of the Wolesi Jirga of Afghanistan... Speaker NA reviews developmental projects in sports, tourism sectors in Swabi ISLAMABAD: October 13 – Speaker National Assembly Asad Qaiser witnessing MoU signing ceremony between National Assembly Secretariat and Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering...