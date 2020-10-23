ISLAMABAD: October 23  Speaker of the Wolesi Jirga of Afghanistan Mir Rahman Rahmani and Speaker National Assembly Asad Qaiser planting a sapling of Mangolia Grandiflora at Parliament Lawns. APP
APP59-23 ISLAMABAD: October 23  Speaker of the Wolesi Jirga of Afghanistan Mir Rahman Rahmani and Speaker National Assembly Asad Qaiser planting a sapling of Mangolia Grandiflora at Parliament Lawns. APP
APP59-23

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