IGP, Qazi Jamil-ur-Rehman in a meeting with Chairman Ruet-e-Hilal Committee Abdul Khabir Azad and Chairman Islamic Ideology Council Dr Qibla Ayaz
APP30-230521 ISLAMABAD: May 23  IGP, Qazi Jamil-ur-Rehman in a meeting with Chairman Ruet-e-Hilal Committee Abdul Khabir Azad and Chairman Islamic Ideology Council Dr Qibla Ayaz. APP

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