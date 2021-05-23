Home Photos General Coverage Photos IGP, Qazi Jamil-ur-Rehman in a meeting with Chairman Ruet-e-Hilal Committee Abdul Khabir... PhotosGeneral Coverage Photos IGP, Qazi Jamil-ur-Rehman in a meeting with Chairman Ruet-e-Hilal Committee Abdul Khabir Azad and Chairman Islamic Ideology Council Dr Qibla Ayaz Sun, 23 May 2021, 11:10 PM Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email APP30-230521 ISLAMABAD: May 23 IGP, Qazi Jamil-ur-Rehman in a meeting with Chairman Ruet-e-Hilal Committee Abdul Khabir Azad and Chairman Islamic Ideology Council Dr Qibla Ayaz. APP ALSO READ A beautiful bird Asian Paradise flycatcher sitting her nest during breeding season at Margala hills National Park RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR IGP launches helpline to rescue victims of gender-based violence CII rejects minority commission report IGP Mohsin Hassan Butt offering dua after inaugurating Police Station of Shaheed Amir Muhammad Dasti Wadat Colony Paid Advertisements