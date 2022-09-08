H.E. Dr. Samir Abdulaziz Ali Tubayyab, CEO Transformation Management office of Ministry of Defence Kingdom of Saudi Arabia called on Defence Minister Khawaja Muhammad Asif

H.E. Dr. Samir Abdulaziz Ali Tubayyab, CEO Transformation Management office of Ministry of Defence Kingdom of Saudi Arabia called on Defence Minister Khawaja Muhammad Asif
APP35-080922 ISLAMABAD: September 08 - H.E. Dr. Samir Abdulaziz Ali Tubayyab, CEO Transformation Management office of Ministry of Defence Kingdom of Saudi Arabia called on Defence Minister Khawaja Muhammad Asif. APP
H.E. Dr. Samir Abdulaziz Ali Tubayyab, CEO Transformation Management office of Ministry of Defence Kingdom of Saudi Arabia called on Defence Minister Khawaja Muhammad Asif
APP35-080922 ISLAMABAD:

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