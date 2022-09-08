PhotosGeneral Coverage Photos H.E. Dr. Samir Abdulaziz Ali Tubayyab, CEO Transformation Management office of Ministry of Defence Kingdom of Saudi Arabia called on Defence Minister Khawaja Muhammad Asif Thu, 8 Sep 2022, 5:58 PM TwitterFacebookWhatsAppPinterestLinkedinEmailTelegram APP35-080922 ISLAMABAD: September 08 - H.E. Dr. Samir Abdulaziz Ali Tubayyab, CEO Transformation Management office of Ministry of Defence Kingdom of Saudi Arabia called on Defence Minister Khawaja Muhammad Asif. APP APP35-080922 ISLAMABAD: