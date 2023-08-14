PhotosGeneral Coverage Photos Chairman Pakistan Red Crescent Society Sardar Shahid Ahmed Laghari visiting stalls during an event organized on the occasion of 77th Independence Day celebration Mon, 14 Aug 2023, 7:02 PM TwitterFacebookWhatsAppPinterestLinkedinEmailTelegramCopy URL APP04-140823 ISLAMABAD: August 14 - Chairman Pakistan Red Crescent Society Sardar Shahid Ahmed Laghari visiting stalls during an event organized on the occasion of 77th Independence Day celebration. APP/SAK/TZD/ZID APP04-140823 ISLAMABAD APP05-140823 ISLAMABAD APP06-140823 ISLAMABAD