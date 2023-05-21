Federal Minister for Interior Rana Sana Ullah Khan addressing during the inaugural ceremony of NADRA Office at 2 Chak Ram Devali Sargodha Road

Federal Minister for Interior Rana Sana Ullah Khan addressing during the inaugural ceremony of NADRA Office at 2 Chak Ram Devali Sargodha Road
APP47-210523 FAISALABAD: May 21 - Federal Minister for Interior Rana Sana Ullah Khan addressing during the inaugural ceremony of NADRA Office at 2 Chak Ram Devali Sargodha Road. APP/TWR/FHA
Federal Minister for Interior Rana Sana Ullah Khan addressing during the inaugural ceremony of NADRA Office at 2 Chak Ram Devali Sargodha Road
APP47-210523 FAISALABAD:
Federal Minister for Interior Rana Sana Ullah Khan addressing during the inaugural ceremony of NADRA Office at 2 Chak Ram Devali Sargodha Road
APP46-210523 FAISALABAD: May 21 – Federal Minister for Interior Rana Sana Ullah Khan visiting newly inaugurated NADRA Office at 2 Chak Ram Devali Sargodha Road. APP/TWR/FHA
Federal Minister for Interior Rana Sana Ullah Khan addressing during the inaugural ceremony of NADRA Office at 2 Chak Ram Devali Sargodha Road
APP45-210523 FAISALABAD: May 21 – Federal Minister for Interior Rana Sana Ullah Khan cutting ribbon to inaugurating NADRA Office at 2 Chak Ram Devali Sargodha Road. APP/TWR/FHA
Federal Minister for Interior Rana Sana Ullah Khan addressing during the inaugural ceremony of NADRA Office at 2 Chak Ram Devali Sargodha Road
APP44-210523 FAISALABAD: May 21 – Federal Minister for Interior Rana Sana Ullah Khan is offering Dua after inaugurating NADRA Office at 2 Chak Ram Devali Sargodha Road. APP/TWR/FHA
Federal Minister for Interior Rana Sana Ullah Khan addressing during the inaugural ceremony of NADRA Office at 2 Chak Ram Devali Sargodha Road
APP43-210523 FAISALABAD: May 21 – Federal Minister for Interior Rana Sana Ullah Khan is inaugurating NADRA Office at 2 Chak Ram Devali Sargodha Road. APP/TWR/FHA
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