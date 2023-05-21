PhotosGeneral Coverage Photos Federal Minister for Interior Rana Sana Ullah Khan addressing during the inaugural ceremony of NADRA Office at 2 Chak Ram Devali Sargodha Road Sun, 21 May 2023, 11:39 PM TwitterFacebookWhatsAppPinterestLinkedinEmailTelegramCopy URL APP47-210523 FAISALABAD: May 21 - Federal Minister for Interior Rana Sana Ullah Khan addressing during the inaugural ceremony of NADRA Office at 2 Chak Ram Devali Sargodha Road. APP/TWR/FHA APP47-210523 FAISALABAD: APP46-210523 FAISALABAD: May 21 – Federal Minister for Interior Rana Sana Ullah Khan visiting newly inaugurated NADRA Office at 2 Chak Ram Devali Sargodha Road. APP/TWR/FHA APP45-210523 FAISALABAD: May 21 – Federal Minister for Interior Rana Sana Ullah Khan cutting ribbon to inaugurating NADRA Office at 2 Chak Ram Devali Sargodha Road. APP/TWR/FHA APP44-210523 FAISALABAD: May 21 – Federal Minister for Interior Rana Sana Ullah Khan is offering Dua after inaugurating NADRA Office at 2 Chak Ram Devali Sargodha Road. APP/TWR/FHA APP43-210523 FAISALABAD: May 21 – Federal Minister for Interior Rana Sana Ullah Khan is inaugurating NADRA Office at 2 Chak Ram Devali Sargodha Road. APP/TWR/FHA Sponsored Ad