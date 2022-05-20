PhotosGeneral Coverage Photos Dr. Fouzia Saeed, Ex-Executive Director Lok Virsa cutting cake during the “Celebration of Hazara Culture Day May 19” Organized by Hazara Forum Fri, 20 May 2022, 12:30 AM TwitterFacebookWhatsAppPinterestLinkedinEmailTelegram APP52-190522 ISLAMABAD: May 19 - Dr. Fouzia Saeed, Ex-Executive Director Lok Virsa cutting cake during the "Celebration of Hazara Culture Day May 19" Organized by Hazara Forum. APP photo by Saleem Rana APP52-190522 ISLAMABAD APP53-190522 ISLAMABAD: May 19 Children performing Hazara cultural song during the “Celebration of Hazara Culture Day May 19” Organized by Hazara Forum. APP photo by Saleem Rana APP54-190522 ISLAMABAD: May 19 Children performing Hazara cultural song during the “Celebration of Hazara Culture Day May 19” Organized by Hazara Forum. APP photo by Saleem Rana APP55-190522 ISLAMABAD: May 19 Children enjoying Hazara cultural song during the “Celebration of Hazara Culture Day May 19” Organized by Hazara Forum. APP photo by Saleem Rana