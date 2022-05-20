Dr. Fouzia Saeed, Ex-Executive Director Lok Virsa cutting cake during the “Celebration of Hazara Culture Day May 19” Organized by Hazara Forum

Dr. Fouzia Saeed, Ex-Executive Director Lok Virsa cutting cake during the
APP52-190522 ISLAMABAD: May 19 - Dr. Fouzia Saeed, Ex-Executive Director Lok Virsa cutting cake during the "Celebration of Hazara Culture Day May 19" Organized by Hazara Forum. APP photo by Saleem Rana
Dr. Fouzia Saeed, Ex-Executive Director Lok Virsa cutting cake during the "Celebration of Hazara Culture Day May 19" Organized by Hazara Forum
APP52-190522 ISLAMABAD
Dr. Fouzia Saeed, Ex-Executive Director Lok Virsa cutting cake during the "Celebration of Hazara Culture Day May 19" Organized by Hazara Forum
APP53-190522 ISLAMABAD: May 19  Children performing Hazara cultural song during the “Celebration of Hazara Culture Day May 19” Organized by Hazara Forum. APP photo by Saleem Rana
Dr. Fouzia Saeed, Ex-Executive Director Lok Virsa cutting cake during the "Celebration of Hazara Culture Day May 19" Organized by Hazara Forum
APP54-190522 ISLAMABAD: May 19  Children performing Hazara cultural song during the “Celebration of Hazara Culture Day May 19” Organized by Hazara Forum. APP photo by Saleem Rana
Dr. Fouzia Saeed, Ex-Executive Director Lok Virsa cutting cake during the "Celebration of Hazara Culture Day May 19" Organized by Hazara Forum
APP55-190522 ISLAMABAD: May 19  Children enjoying Hazara cultural song during the “Celebration of Hazara Culture Day May 19” Organized by Hazara Forum. APP photo by Saleem Rana

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