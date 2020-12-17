Home Photos General Coverage Photos Divisional Commissioner Saqib Manan keenly viewing paintings during an exhibition by artist... PhotosGeneral Coverage Photos Divisional Commissioner Saqib Manan keenly viewing paintings during an exhibition by artist Ayesha Khan, a disable artist with both hands and feet at Lyallpur Museum Thu, 17 Dec 2020, 8:57 PM Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email APP17-171220 FAISALABAD: December 17 - Divisional Commissioner Saqib Manan keenly viewing paintings during an exhibition by artist Ayesha Khan, a disable artist with both hands and feet at Lyallpur Museum. APP photo by Tasawar Abbas APP17-171220 ALSO READ Divisional Commissioner Saqib Manan giving away certificate after inaugurating an exhibition of paintings by artist Ayesha Khan, a disable girl with both hands and feet at Lyallpur Museum RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR Divisional Commissioner Saqib Manan giving away certificate after inaugurating an exhibition of paintings by artist Ayesha Khan, a disable girl with both hands and... Divisional Commissioner Saqib Manan cutting ribbon to inaugurate paintings exhibition by artist Ayesha Khan, a disable artist with both hands and feet at Lyallpur... ISLAMABAD: August 15 Federal Minister for Human Rights, Dr. Shireen Mazari viewing the displayed paintings during an exhibition on Kashmir in a local...