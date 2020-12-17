Divisional Commissioner Saqib Manan keenly viewing paintings during an exhibition by artist Ayesha Khan, a disable artist with both hands and feet at Lyallpur Museum
APP17-171220 FAISALABAD: December 17 - Divisional Commissioner Saqib Manan keenly viewing paintings during an exhibition by artist Ayesha Khan, a disable artist with both hands and feet at Lyallpur Museum. APP photo by Tasawar Abbas
APP17-171220

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